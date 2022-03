La meilleure manière d’utiliser Twitter devrait devenir payante

Selon la développeuse Jane Wong, TweetDeck, le client Twitter optimisé pour le multicompte et les flux chronologiques par colonne, intégrerait la formule payante Twitter Blue.

En 2008, rapidement après la création du réseau social, TweetDeck se lançait. Il s’agissait alors d’un logiciel permettant de contrôler facilement son compte avec un affichage de différents flux par colonne, mais également la gestion du multicompte pour les utilisateurs possédant plusieurs comptes Twitter. Surtout, l’intérêt pour les utilisateurs est l’absence de tweets sponsorisés mis en avant par Twitter, ainsi que l’affichage du flux uniquement par ordre chronologique.

Après avoir racheté TweeDeck en 2011, l’avoir porté uniquement en version web app, puis l’avoir quelque peu délaissé ces dernières années, il semble que Twitter compte fortement sur son application pour monétiser davantage son service. En effet, comme l’a découvert Jane Manchun Wong, une développeuse utilisant la rétro-ingénierie pour découvrir des nouveautés à venir sur les réseaux sociaux, Twitter pourrait proposer à l’avenir TweetDeck uniquement en version payante.

Dans un tweet publié ce mercredi, la développeuse hongkongaise rapporte en effet que Twitter travaille sur une nouvelle page d’inscription à Twitter.

Twitter is filling in the new @TweetDeck signup page that they’re working on. Two new highlights:

1. A link for “the legacy version of TweetDeck” (even though it might be deprecated at some point in the future)

2. “Ad-free experience” being marketed as the selling point :P https://t.co/XP6sYsTUGM pic.twitter.com/fRc0ujZ7o2

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 30, 2022