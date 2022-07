Campfire : comment Pokémon GO va aussi devenir votre app de rencontres

Niantic a lancé officiellement ce vendredi Campfire, son application sociale qui doit regrouper ses jeux et ses joueurs afin de permettre des rencontres et d'assister à des événements. De quoi mettre du réel dans ses jeux en réalité augmentée comme Pokémon Go.

Alors que tous les fans de Pokémon GO seront réunis ce week-end à Berlin (Allemagne) pour le Pokémon GO Fest, Niantic profite de l’occasion pour faire une vaste expérimentation sociale autour de son jeu.

La firme californienne a annoncé le lancement mondial de Campfire, une application inédite, mais qui n’est pas un jeu pour une fois. Ou plutôt, qui est une agrégation de ses jeux. Car le but est avant tout de mettre en contact ses joueurs virtuels afin qu’ils se rencontrent dans le monde réel.

Niantic Campfire Télécharger Niantic Campfire gratuitement

Rassembler dans le réel les joueurs virtuels

Campfire a été testé ces derniers mois en bêta avec des agents Ingress, le jeu initial basé sur la réalité augmentée qui a donné naissance ensuite à Pokémon GO. Au tour des joueurs de ce dernier d’intégrer l’app. Cela leur permettra de trouver des communautés à proximité d’eux, où qu’ils se trouvent dans le monde, avec l’objectif de permettre la création de rencontres et d’évènements entre fans. Et pourquoi pas d’en faire alors des amis que l’on peut retrouver dans les différents titres Niantic.

L’application se veut donc une sorte de réseau social entre initiés, s’inspirant à peu près de tout ce qui existe (Snapchat, Twitter, WhatsApp, etc.). Campfire veut « faciliter la communication » entre joueurs et la découverte de communautés, l’organisation de missions dans le monde réel entre joueurs d’Ingress ou de Pokémon GO par exemple. Tout y sera centralisé, de la recherche de joueurs à l’échange de messages privés ou par groupe.

Quatre projets annulés et une crise en vue

Le déploiement mondial de Campfire intervient juste après l’annonce d’un nouveau projet nommé NBA All-World, une nouvelle expérience en réalité augmentée autour du basket qui permettra d’affronter des joueurs NBA d’aujourd’hui dans leurs quartiers. Pour le moment, peu d’informations ont été dévoilées par Niantic. On sait simplement que le lancement paraît imminent.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le plus paradoxal, c’est peut-être que ces deux annonces surviennent alors que Bloomberg a révélé mercredi que quatre projets avaient été annulés en interne et que Niantic s’apprêtait à se séparer de 85 à 90 membres de ses équipes. L’entreprise ferait face à « une période de turbulences économiques » de l’aveu même de son PDG John Hanke dans un mail interne que le site s’est procuré. Le jeu Harry Potter : Wizards Unite lancé en 2019 a été un flop, tout comme ceux basés sur Pikmin (jeu vidéo) et Catan (jeu de société).

Parmi les projets qui ne verront donc pas le jour, on trouve Heavy Metal, Hamlet, Blue Sky et Snowball.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.