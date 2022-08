L’app de la semaine : je n’ai plus d’excuse pour ne pas envoyer de nouvelles à ma grand-mère

Grâce à Famileo, les liens numériques et physiques tissés avec vos proches prennent une toute nouvelle dimension. Cette application permet en effet de créer une gazette familiale : il suffit d’ajouter des photos depuis votre smartphone et elles seront alors imprimées puis envoyées au domicile de vos grands-parents sous forme de journal.

Conserver des liens avec votre famille lorsque vous êtes à distance n’est pas toujours des plus évidents. Qui plus est avec vos grands-parents, considérés comme une génération moins connectée, moins au fait des technologies existantes et moins à l’aise avec nos appareils d’aujourd’hui — sans non plus généraliser.

C’est à partir de la question ci-après qu’une application s’est imposée comme une évidence : comment donner des nouvelles régulières à ma grand-mère paternelle, située à 400 km de chez moi, sans qu’elle ne mette le nez dans la moindre nouvelle technologie ? C’est à ce moment-là qu’intervient Famileo.

Du texte et des images

L’idée est simple : cette application, principalement axée sur la photo, est une passerelle entre le numérique et le physique. Son principe repose sur des gazettes mensuelles, bimensuelles ou hebdomadaires : selon la formule, il suffit de remplir une gazette d’images en tous genres en les agrémentant d’un petit texte (300 signes maximum avec une photo).

À la fin du mois (dans mon cas), et une fois la gazette bien pleine, l’éditeur s’occupe de l’envoyer à ma grand-mère… sous forme de journal, en format papier, directement à son domicile. Tous les mois, la même petite routine se met en place. Tous les mois, ma grand-mère reçoit plusieurs dizaines de photos de ses huit petits-fils et petites-filles.

Pas d’émoji au menu

Vacances, naissances, restaurants, activités culturelles, paysages, amis, petite copine : l’idée est bien évidemment de lui montrer notre quotidien et les grands changements de nos vies, sans oublier de remplir le corps de texte prévu à cet effet. Une photo, c’est bien, mais avec une petite description, c’est encore mieux. Attention : il est impossible d’ajouter des émojis (dommage).

Famileo est extrêmement pratique, car elle permet de mutualiser l’expérience entre fratrie, cousins, cousines, oncles, tantes et parents (jusqu’à 60 personnes). Certes, une conversation Messenger en est aussi capable. Mais Famileo va plus loin en éditant vos gazettes. C’est ici du clé en main : vous n’avez strictement rien à faire une fois vos photos ajoutées. Tout est automatisé.

Photomontage

L’application Famileo revêt quelques fonctionnalités sympathiques. Il est par exemple possible d’insérer des montages photos (2 ou 3 photos) selon des schémas prédéfinis et proposés par l’app — attention simplement au format de votre photo. Le mur familial fonctionne par ailleurs comme un fil d’actualités que vous pouvez remonter, afin de consulter les anciennes publications. Rien de très dépaysant.

Encore plus pratique, une rubrique « Gazettes » permet de télécharger une par une toutes les gazettes jusque-là créées. Une autre rubrique intitulée « Galerie » propose trois sous-menus : toutes les photos ajoutées depuis le début sous forme de galerie, toutes les photos de chaque compte Famille (si vous en avez plusieurs) et toutes vos photos importées.

Combien ça coûte ?

Famileo a mis en place trois formules payantes :

Forfait mensuel : 5,99 euros par mois, une gazette mensuelle, 30 messages par gazette, sans engagement ;

Forfait bimensuel : 9,99 euros par mois, deux gazettes par mois, 30 messages par gazette, sans engagement ;

Forfait hebdomadaire : 17,99 euros par mois, une gazette par semaine, 30 messages par gazette, sans engagement.

Chacun des membres d’une famille peut participer à la hauteur de ses moyens. Un forfait mensuel est une alternative vraiment économique. À huit, il suffit que chaque personne paye 5,99 euros (un mois) pour garantir huit mois de gazette. Doubler la somme et cette période s’étire jusqu’à 1 an et demi — pour le plus grand bonheur de votre proche.

Bref, Famileo est une application à la fois pratique, intuitive et abordable pour donner de ses nouvelles à certaines proches en toute simplicité. Elle est à la fois disponible sur Android et iOS.

