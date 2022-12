WhatsApp améliore ses appels et ouvre la visioconférence à 32 interlocuteurs

WhatsApp annonce aujourd'hui le déploiement de nouveautés pour les appels passés depuis sa plateforme. Ajout de fonctionnalités et (petite) évolution du design au menu.

Parce qu’il n’y a pas que les messages dans la vie, WhatsApp annonce aujourd’hui faire progresser ses appels. La plateforme de messagerie instantanée y ajoute ainsi plusieurs fonctionnalités bienvenues et remanie aussi le design de ces derniers pour leur faire gagner en souplesse.

Sur son blog, WhatsApp promet en outre de continuer à peaufiner ses appels l’année prochaine, avec de futures améliorations dont la filiale de Meta garde pour l’instant le secret. En attendant, voici le détail des nouveautés déployées cette semaine sur le service.

Les appels via WhatsApp deviennent plus souples, plus ouverts et plus pratiques

En premier lieu, WhatsApp ouvre les appels vidéo à un maximum de 32 interlocuteurs. La visio peut donc se faire en comités bien moins réduits qu’auparavant, puisque le nombre maximum d’intervenants était jusqu’à présent limité à 8. En passant à 32 personnes, les appels vidéo sont à présent sur un même pied d’égalité avec les appels vocaux, souligne WhatsApp dans son communiqué.

WhatsApp a aussi ajouté une fonction permettant de mettre en sourdine certains interlocuteurs (en vocal ou vidéo) sans pour autant couper l’appel. Cette nouveauté est accessible en cliquant de manière prolongée sur l’interlocuteur en question. Il est aussi possible de lui envoyer un message privé en utilisant la même interaction. Autre nouveauté pratique, l’ajout d’une fonctionnalité de partage de lien pour permettre à des personne de rejoindre facilement un appel planifié à l’avance ou décidé à la dernière minute.

Sur le plan de l’interface et du design, WhatsApp explique enfin avoir ajouté des ondes colorées pour notifier plus clairement qui est en train de parler, et ce même si les caméras sont coupées (dans le cas d’un appel vidéo). Comme affiché sur le visuel ci-dessus, les bannières de notification font aussi désormais leur apparition, dans l’application, lorsqu’une nouvelle personne rejoint l’appel de groupe en cours.

Pour les utilisateurs iOS enfin, WhatsApp annonce l’introduction d’une fonction Picture in picture. Actuellement testée en bêta, cette nouveauté sera déployée l’année prochaine et permettra de faire faire du multitâche sur un iPhone sans quitter l’appel des yeux.

