Vous allez pouvoir sauver vos flammes Snapchat avec votre BFF

Snapchat lance une fonctionnalité pour sauver vos flammes Snapchat : si vous ratez une journée, vous pourrez sauver votre score avec vos meilleurs amis. Le réseau social apporte une option expérimentale pour aider les utilisateurs à conserver leurs flammes. Pour le moment, la fonction est uniquement disponible aux États-Unis et cette sauvegarde sera limitée à une seule gratuite : pour les autres, il faudra payer.

Les flammes Snapchat peuvent être sujettes à de grandes disputes entre amis. Briser le compteur de jours peut même être considéré comme une trahison. Heureusement, Snapchat a réponse à cela : un bouton « Restaurer » en phase d’expérimentation, qui permet de récupérer son score si on l’a perdu.

Finies les flammes Snapchat supprimées

Le fonctionnement des flammes sur le réseau social est assez simple : si vous échangez un « snap » avec un ami (vous lui en envoyez un et il vous en envoie un, que ce soit photo ou vidéo) tous les jours, un compteur commence à apparaître à côté du nom de votre ami. Cependant, si vous ratez un seul jour, les flammes disparaissent. Certains utilisateurs peuvent arriver à des centaines de flammes, mais s’ils ratent un seul jour, le compteur revient à zéro.

Comme le rapporte Engadget, Snapchat met en place une fonctionnalité expérimentale. Si vous perdez vos flammes, vous pouvez cliquer sur un bouton « Restaurer » pour récupérer le bon nombre de flammes.

Comment Snapchat veut monétiser ses flammes

Là où Snapchat est calculateur, c’est qu’il va monétiser ses flammes. Tous les utilisateurs vont pouvoir récupérer gratuitement leurs flammes une fois, mais une fois cette utilisation faite, la gratuité, c’est terminé. Aux États-Unis, les utilisateurs pourront acheter des « Restores » au prix de 99 centimes de dollar chacun.

Autre moyen de monétiser l’application, la promotion de l’abonnement Snapchat+, lancé depuis quelques mois. Disponible pour 4 euros par mois en France, il permettra de « geler » les flammes Snapchat sur de longues périodes. Une fonction utile lorsque vous partez en vacances par exemple : on n’a plus forcément le réflexe d’envoyer des snaps et pas nécessairement de réseau.

Rappelons qu’au sein de l’Union européenne, l’application est utilisée par près de 100 millions de personnes chaque mois.

