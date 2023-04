Winamp est de retour : il est méconnaissable

À la fin de 2021, Winamp annonçait son retour tant attendu. Après une période de silence, l'attente est enfin terminée : le nouveau Winamp est arrivé.

Avant l’arrivée de Spotify, Deezer, Apple Music et consorts, la musique s’écoutait sur CD, vinyle ou en MP3. C’est ainsi que certains logiciels ont connu leur grande période de gloire : les lecteurs multimédia.

Il est naturel de mentionner Windows Media Player et iTunes, qui sont les lecteurs multimédias intégrés sur Windows et Mac, respectivement. Cependant, Winamp est également un choix populaire grâce à sa conception flexible, sa multitude d’extensions et surtout ses skins personnalisables.

En fin d’année 2021, Winamp a annoncé le retour du lecteur légendaire de l’ère MP3. Cela a d’abord soulevé des questions sur les raisons de ce retour et une liste d’attente a été mise en place. Cependant, pendant des mois, il y a eu un silence radio. Aujourd’hui, le lecteur est de retour et surprend tout le monde.

Une wep app

La surprise ne réside pas dans le fonctionnement de Winamp, mais dans la plateforme sur laquelle il est désormais accessible. En effet, ceux qui se sont inscrits sur la liste d’attente ont reçu un lien à cliquer. Ce lien ne mène pas à un téléchargement, mais à un lecteur directement lancé sur le navigateur web.

Il n’est pas d’ailleurs pas possible de lire sa musique locale, ni d’uploader de la musique. Winamp a beaucoup changé. Les utilisateurs de Winamp sont désormais limités à une petite sélection d’artistes qui collaborent avec le service pour promouvoir leur musique.

Winamp propose également des sections dédiées aux podcasts et aux stations de radio, permettant de naviguer par genre. Pour écouter certains artistes, des abonnements payants doivent parfois être souscrits. L’objectif est bien sûr de créer des incitations pour que les musiciens proposent leurs œuvres sur Winamp.

