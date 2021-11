Vous vous souvenez de Winamp ? Il s’apprête à revenir

Le plus célèbre des lecteurs multimédia s'apprête à faire son grand retour. Il est d'ores et déjà possible de s'enregistrer pour la future bêta.

Avant l’arrivée de Spotify, Deezer, Apple Music et consorts, la musique s’écoutait sur CD, vinyle ou en MP3. C’est ainsi que certains logiciels ont connu leur grande période de gloire : les lecteurs multimédia. On peut éviter citer Windows Media Player ou iTunes, les logiciels « par défaut » sur Windows et Mac, mais aussi Winamp, particulièrement apprécié grâce à son design modulable, ses nombreux add-ons, mais aussi et surtout ses skins. Un site, Winamp Skin Museum, s’amuse d’ailleurs à les recenser.

Le retour de Winamp

La dernière mise à jour du logiciel date d’octobre 2018, il s’agit de la version 5.8, mais en 2018, Radionomy, le développeur de l’application, évoquait le grand retour de Winamp avec une nouvelle version 6.0 profitant d’une refonte complète. Malheureusement, cette résurrection n’a jamais eu lieu… Jusqu’à maintenant.

Comme repéré par le site slovaque Vosveteit, le site Winamp.com vient de faire peau neuve. Nouveau design, nouveau logo et une promesse :

Quelque chose d’énorme est en train de se produire. Nous construisons Winamp pour la prochaine génération. Pas seulement une mise à jour, mais une remasterisation totale. Le

nouveau Winamp vous connecte à votre musique où que vous soyez. Il vous rapproche des artistes que vous aimez. Il abrite vos podcasts musicaux et stations de radio préférés.

Pour les curieux, il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour participer à la bêta de ce prochain Winamp. Il n’est pas précisé en revanche quand celle-ci aura lieu.

Une révolution en streaming ?

Le site ne précise pas quelle forme aura ce nouveau Winamp, mais on imagine qu’un lecteur multimédia en 2021, à l’heure ou les plateformes de streaming ont pris le pouvoir, n’a plus beaucoup de sens. Il pourra donc s’agir d’une nouvelle plateforme venant concurrencer ces géants.

Le site promet d’ailleurs un espace dédié aux artistes et créateurs permettant de « diffuser leur musique auprès d’un tout nouveau public », mais aussi « établir un lien étroit avec leurs fans et gagner un revenu plus équitable ». Reste à savoir quelle forme cela prendra.

