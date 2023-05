Google Agenda et Microsoft Outlook vont mieux se parler pour moins vous embêter

La frontière entre le Google Agenda et Microsoft Outlook devient plus ténue avec l'adoption d'outils offrant une bien meilleure interopérabilité d'une solution à l'autre.

Marre de devoir jongler péniblement entre Google Agenda et Microsoft Outlook en fonction des contextes et des invitations reçues ? Google semble vous avoir entendu. On apprend d’Android Police que la firme a adopté de nouveaux outils d’interopérabilité permettant aux personnes utilisant autant Google Agenda que Microsoft Outlook, avec une même adresse email, de recevoir des invitations de manière indistincte. Elles peuvent alors honorer ces invitations via leur plateforme préférée sans autre forme de contrainte.

Comme le souligne le site spécialisé, cette nouveauté arrive alors qu’une rumeur laisse parallèlement entendre que Google travaillait sur une nouvelle fonctionnalité permettant à n’importe qui de répondre présent à un événement partagé publiquement.

Google Agenda continue de s’améliorer, étape par étape

Plus globalement, Google Agenda continue de s’améliorer, étape par étape, pour gagner en fonctionnalités et en facilité d’utilisation. On apprend par exemple que Google prépare aussi un système de notifications amélioré pour Agenda et Contacts. Ce dernier prend notamment en charge les rappels d’anniversaire personnalisés, et commencerait dès à présent à être déployé auprès de certains utilisateurs.

Google Agenda commence par ailleurs à profiter des derniers progrès de Google en matière de protection contre les spams, la firme ayant ajouté de nouveaux dispositifs de protection sur sa plateforme, ainsi que sur Google Drive.

Quant à la nouvelle interopérabilité Agenda / Outlook évoquée en début d’article, elle arrive. À l’heure où nous écrivons ces lignes, une partie des utilisateurs devrait déjà commencer à pouvoir tirer profit de cette nouveauté dans leur quotidien, tant professionnel que personnel.

