TikTok va permettre une identification éclair sur l’iPhone

TikTok a annoncé la prise en charge prochaine des Passkeys d'Apple sur sa plateforme. Introduits pour la première fois avec iOS 16, ces derniers permettent une connexion plus rapide et mieux sécurisée.

Lancés par Apple l’an dernier sur iOS 16, iPadOS 16.1 et macOS Ventura, les PassKeys (ou clés d’accès) sont un standard développé par le consortium FIDO, permettant une identification simplifiée et plus sécurisée sans mot de passe. Leur configuration permet en effet de se connecter à un service de la même manière que l’on déverrouille son smartphone (par exemple), à l’aide d’une lecture d’empreintes digitale, de l’identification faciale ou d’un simple code PIN à saisir. Une méthode dont la visée est, à terme, de rendre obsolète l’utilisation de mot de passe, peu commodes et dans bien des cas insuffisamment sécurisés.

On apprend cette semaine que TikTok va progressivement commencer à utiliser ces fameux Passkeys pour faciliter la connexion à sa plateforme. Une nouveauté dont le déploiement est attendu dès ce mois de juillet sur la version iOS de l’application, mais uniquement en Asie, en Afrique, en Australie et en Amérique du Sud. Par la suite, d’autres régions seront concernés, dont l’Europe et l’Amérique du Nord, vraisemblablement.

Se connecter à TikTok va devenir encore plus simple (et plus sécurisé)

Comme le précise MacRumors, les applications utilisant des Passkeys, y compris TikTok, ne peuvent ni accéder, ni utiliser les données biométriques exploitées par le processus d’authentification. Toutes les données d’authentification biométriques restent en effet stockées uniquement sur l’appareil iOS de l’utilisateur, ce qui permet une sécurité accrue. Ces Passkeys ont aussi pour intérêt de ne pas être vulnérables aux attaques par phishing, contrairement aux codes envoyés par SMS.

Dans le cadre des Passkeys sur iOS et macOS, Apple les synchronise toutefois avec son trousseau iCloud, tandis que les accès sont pris en charge par FaceID ou TouchID, suivant les appareils employés. L’authentification à deux facteurs employée par l’Apple ID ajoute enfin une couche de sécurité supplémentaire à l’ensemble.

Si vous faites parti des utilisateurs éligibles à cette nouvelle méthode d’authentification sur TikTok pour iOS, notez qu’il faut par contre l’activer en allant dans votre profil, puis en accédant aux « Paramètres et confidentialité ». De là, cliquez sur « Compte », puis sur « Clé iCloud » pour accéder à l’écran de configuration voué aux Passkeys.

