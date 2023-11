YouTube : les mesures anti-bloqueurs de pub vous poussent-elles à vous abonner à YouTube Premium ?

En durcissant sa politique contre les bloqueurs de publicité, YouTube veut vraiment vous inciter à prendre un abonnement Premium. Une stratégie de la frustration discutable, mais est-elle efficace ?

La nouvelle a de quoi faire grincer des dents les personnes utilisant un bloqueur de publicités. YouTube muscle considérablement son jeu pour forcer la désactivation des adblocks sur sa plateforme.

Après qu’un porte-parole a évoqué un « effort mondial » de la filiale de Google en ce sens, on a pu voir apparaître une fenêtre pop-up sur les comptes non abonnés à YouTube Premium et utilisant un bloqueur de publicité. La fenêtre en question indique que « le lecteur vidéo sera bloqué après deux vidéos ».

Pour lever cette restriction, le site explique qu’il faut, au choix, désactiver l’adblock ou souscrire un abonnement YouTube Premium qui devient plus cher de surcroît dans certains pays. Pour rappel, cette formule est facturée 12,99 euros par mois en France, dans sa version classique.

Pour YouTube, la stratégie est claire : dégrader au maximum l’expérience gratuite avec bloqueur de publicité pour que la frustration vous pousse à accepter les annonces diffusées ou, encore mieux, à payer pour vous en défaire. Et justement, nous voulions savoir si cette méthode fonctionnait bon gré mal gré sur vous.

YouTube va-t-il réussir à vous faire prendre un abonnement Premium ?

Même si on a déjà notre petite idée en tête quant aux réponses que vous allez majoritairement faire à ce petit sondage, nous voulions quand même vous poser la question. Histoire de bien confirmer notre ressenti, ou éventuellement nous surprendre !

Ces mesures contre les adblocks peuvent-elles vous inciter à vous abonner à YouTube Premium ?

Chargement Les mesures anti bloqueurs de pub vous poussent-elles à vous abonner à YouTube Premium ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui je vais finir par m'abonner

Non, je ne paierai jamais YouTube Premium

Je suis en pleine hésitation

Vous pouvez étayer votre réponse en profitant de l’espace commentaire en dessous de cet article. Nous vous demandons simplement de maintenir des conversations aimables et bienveillantes.