YouTube Premium augmente encore ses tarifs mais pas (encore) en France

Après une première augmentation il y a quelques mois, l'abonnement YouTube Premium augmente à nouveau de tarif dans plusieurs pays à travers le monde.

Vous ne rêvez pas, tous les services en ligne par abonnement ont augmenté leurs tarifs cette année. Qu’il s’agisse du Xbox Game Pass, de Netflix, de Spotify, de Disney+ ou récemment d’Apple TV+, chaque plateforme y va de son annonce en 2023.

Et cela concerne aussi YouTube Premium qui, après une première augmentation du prix de son abonnement en juillet dernier, surenchérit avec une seconde dans plusieurs pays. À quand la France ?



YouTube Premium : presque 2 fois plus cher en Australie

De nombreux utilisateurs ont relayé la nouvelle sur reddit (via Android Police), avec un abonné australien faisant état d’une augmentation de 18 à 33 dollars pour le plan Famille, soit quasiment le double. Pour les abonnés via Apple, la facture est encore plus salée avec un abonnement mensuel qui passe à 42 dollars par mois.

Google tente d’apaiser la douleur dans le mail envoyé aux utilisateurs en déclarant ne « pas prendre cette décision à la légère » tout en proposant un maintien des tarifs pendant encore plusieurs mois pour les abonnés de longue date, jusqu’en avril 2024 dernier délai.

Dans d’autres pays comme l’Allemagne, l’abonnement individuel augmente de 1 euro, passant de 12 à 13 euros par mois (soit le tarif pratique en France). Mais encore ici, c’est la formule familiale qui subit la plus grosse augmentation en passant de 18 à 24 euros par mois. D’autres pays sont visiblement concernés comme la Turquie, la Pologne, l’Argentine ou encore l’Autriche.

Google part à la chasse aux abonnés

Cette initiative s’intègre à la stratégie plus globale de Google de rendre son offre Premium incontournable pour YouTube. Récemment, on vous parlait d’un effort mondial pour interdire les bloqueurs de publicité sur sa plateforme et donc inciter les utilisateurs à regarder ces publicités ou, mieux, s’abonner à YouTube Premium.

Cet effort, il s’inscrit dans un contexte financier pourtant très favorable pour Alphabet, la maison mère. Les publicités sur YouTube ont rapporté 8 milliards de dollars au dernier trimestre, soit 12% de plus que l’année dernière à la même période.

Si la France est pour le moment encore épargnée, rien ne dit qu’elle le sera encore longtemps.