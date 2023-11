La décision radicale de YouTube pour vous faire retirer votre bloqueur de pubs

Un représentant de YouTube a confirmé à The Verge que la plateforme a lancé un effort mondial pour pousser les utilisateurs à ne plus utiliser de bloqueurs de publicités. En France, le lecteur vidéo sera notamment bloqué après un certain nombre de contenus visionnés avec un adbloc.

Ce qui était autrefois une petite expérimentation devient progressivement la norme pour un nombre grandissant d’utilisateurs YouTube. Cet été, certaines personnes ont fait la découverte d’une fenêtre qui en disait long sur les intentions de Google.

À l’époque, ladite fenêtre invitait les internautes utilisant un adblock à désactiver leur bloqueur de publicités, ou à souscrire à YouTube Premium. Là où le groupe californien faisait fort, c’est qu’il était impossible de fermer la fameuse fenêtre avant 30 ou 60 secondes, la rendant véritablement contraignante pour quiconque souhaitait visionner un contenu.

Une offensive mondiale

Une « petite expérience à l’échelle mondiale » : voici comment la firme de Mountain View décrivait cette nouveauté. Sauf que cette « petite expérience à l’échelle mondiale » prend de plus en plus de place dans la stratégie de YouTube, qui a « lancé un effort mondial » pour réduire au maximum l’utilisation d’un adblock, affirme Christopher Lawton, responsable de la communication de YouTube, à The Verge.

En clair, et comme l’a déjà remarqué Android Authority ces derniers jours, un nombre croissant d’utilisateurs est confronté à la dure réalité suivante : leur bloqueur de publicités ne fonctionne plus sur YouTube. Cela fait totalement écho à la récente déclaration de Christopher Lawton.

Une solution radicale

Nous avons pu nous procurer une image de la fenêtre d’alerte. En France, YouTube vous laisse la liberté d’utiliser un adblock… mais bloquera le lecteur vidéo après trois contenus visionnés avec un bloqueur de pubs. Ceci est un choix radical pour couper court à cette pratique.

Si cela vous arrive, vous serez donc obligés de regarder une ou deux publicités avant le lancement de votre vidéo. Ou bien si vous le souhaitez, vous pourrez aussi souscrire à YouTube Premium (12,99 euros par mois) afin de goûter à tous ses avantages, dont l’absence de publicités sur la plateforme.

