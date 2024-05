Comment WhatsApp songe à réinventer votre photo de profil

WhatsApp travaille sur une fonction permettant de générer des photos de profil par intelligence artificielle. Il suffirait en effet de décrire l'image que l'on souhaite pour la créer.

À l’instar d’autres services de messagerie et réseaux sociaux, WhatsApp permet de définir des photos de profil. Généralement, le cliché en question permet de voir le visage de la personne. D’aucuns aiment cependant aussi être un peu créatifs et n’hésitent pas à opter pour une image plus artistique ou humoristique, selon les goûts. Or, WhatsApp aimerait ajouter une nouvelle corde à votre arc grâce à l’intelligence artificielle. Eh oui, on n’y échappera nulle part.

Le site WABetaInfo, spécialisé dans la recherche de fonctions en développement sur WhatsApp, a découvert une option permettant de générer une photo de profil avec l’IA. La capture d’écran permet de mieux se rendre compte à quoi s’attendre.

On voit en effet un en-tête indiquant « Create AI Profile Picture ». En français, cela pourrait se traduire par « Créer une photo de profil IA ». Cette consigne trône au-dessus d’un champ de saisie de texte où une autre instruction est donnée : « Décrivez une image ». Sur la gauche, on aperçoit une icône représentant des étoiles. Un symbole qui revient souvent pour représenter des fonctions d’IA générative.

Pour le meilleur… et pour le pire ?

Il est déjà possible de prédire les termes qu’utilisera Meta — la maison mère de WhatsApp — pour vanter les mérites de cette fonctionnalité si elle voit bel et bien le jour. L’entreprise pourrait ainsi expliquer qu’une photo de profil générée par IA avec le bon prompt saura mieux représenter votre personnalité ou votre humeur du moment qu’une photo classique.

Reste à savoir quels garde-fous pourraient être déployés pour éviter les dérives. On se rappelle notamment du début des stickers générés par IA sur WhatsApp qui avaient très vite été détournés. Précisons que WABetaInfo a déniché cette option de photo de profil IA dans la version bêta 2.24.11.17 de l’application sur Android. Cependant, la fonction n’est pas encore mise à disposition des bêta-testeurs et ne peut pas être essayée.

