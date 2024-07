Utiliser YouTube pour regarder des films piratés : comment ils trompent Google

Vous pensiez que le piratage de films était réservé aux sites obscurs du web ? Détrompez-vous ! YouTube, la plateforme vidéo la plus populaire au monde, est devenue le nouveau terrain de jeu des pirates du cinéma. Et leur méthode est aussi simple qu'ingénieuse.

Qui aurait cru que YouTube, la plateforme de partage de vidéos la plus populaire au monde, deviendrait le nouveau repaire des pirates du cinéma ? C’est pourtant le constat alarmant dressé par le magazine Torrentfreak. Des blockbusters hollywoodiens aux séries Netflix, tout y passe, et ce, sous le nez de Google. Mais comment ces fraudeurs s’y prennent-ils pour déjouer la vigilance du géant du web ? Il y a une astuce.

L’art subtil du piratage moderne

Fini le temps des sites louches et des téléchargements hasardeux. Les pirates d’aujourd’hui ont trouvé un terrain de jeu bien plus lucratif : YouTube. Leur modus operandi ? Utiliser de petites chaînes, souvent piratées elles-mêmes, pour diffuser des films entiers. Et pas n’importe lesquels ! On parle ici de blockbusters comme « Fast and Furious », « The Transporter », ou encore « Bad Boys ».

Vous vous demandez sûrement comment ces vidéos peuvent passer inaperçues aux yeux (ou plutôt aux oreilles) de l’algorithme de YouTube. L’astuce est aussi simple qu’efficace : modifier la bande son.

Les pirates remplacent la piste audio originale par leur propre musique, souvent libre de droits. Cette nouvelle bande-son est ensuite enregistrée auprès de fournisseurs de licences comme Distrokid ou CD Baby. Résultat ? Pour YouTube, ces vidéos ressemblent à de simples clips musicaux un peu longs. Et qui dit clip musical dit… monétisation !

Cette technique permet aux fraudeurs de générer des revenus publicitaires, parfois conséquents. Certaines de ces vidéos atteignent des millions de vues. Un véritable jackpot pour ces petites chaînes qui, du jour au lendemain, se retrouvent avec un trafic conséquent. Mais attention, ce n’est pas tout rose pour autant. Les ayants droit ou les spectateurs vigilants peuvent signaler ces vidéos. Cependant, selon Torrentfreak, ces signalements restent rares, ce qui permet au stratagème de perdurer.

Il faut comprendre que YouTube fait face à un volume colossal de contenus uploadés chaque minute. Détecter ces films piratés parmi des millions de vidéos légitimes relève du défi technique. De plus, l’astuce de la bande-son modifiée complique encore la tâche des systèmes automatisés.