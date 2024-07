Google Drive rattrape (un peu) son retard sur la numérisation de document

Le scanner de documents de Google Drive se complète peu à peu. De quoi donner un coup de pied dans la fourmilière aux outils tiers qui ont aidé de nombreux utilisateurs au fil des ans.

Pour les plus jeunes d’entre nous, l’utilisation d’un scanner – sous forme de périphérique – pour numériser un document ne va pas forcément de soi. Après tout, nous avons tous dans nos poches des smartphones dotés de capteurs photo d’excellente qualité, capables d’immortaliser des documents papier avec une netteté satisfaisante pour de nombreux cas. De plus, des applications dédiées telles que CamScanner ou Microsoft Lens facilitent l’édition, le recadrage et l’archivage des photos obtenues.

Depuis l’année dernière, Google Drive dispose, lui aussi, d’un outil permettant de numériser un document, qui est ensuite stocké directement dans l’espace de stockage cloud proposé par Google. La solution du géant américain est beaucoup plus simple que ce que propose la concurrence, mais elle reste cependant puissante, s’intègre parfaitement dans son écosystème et comble un manque qui existait dans Android depuis de trop nombreuses années.

Et, Google ne semble pas vouloir s’arrêter là. En effet, une récente mise à jour déployée cette semaine permet à son scanner d’enregistrer les documents numérisés au format JPEG, alors qu’auparavant, il n’était possible de le faire qu’au format PDF. L’application propose l’une ou l’autre des deux options lors du choix du nom du ou des fichiers et de la sélection de l’emplacement de sauvegarde.

Un pas dans la bonne direction

Si la concurrence propose depuis longtemps de choisir entre ces deux formats, ce n’est pas pour rien. Une image est mieux adaptée à certaines situations : elle peut être recadrée plus facilement, annotée plus intuitivement et insérée plus rapidement dans un document texte ou une présentation. Surtout, s’il y a plusieurs pages ou faces d’un document à numériser, Drive les enregistrera dans plusieurs images différentes. Ce qui est essentiel lorsque, par exemple, le recto et le verso d’une pièce d’identité sont demandés dans deux fichiers différents.

Toutefois, pour se hisser au même niveau que Microsoft Lens ou CamScanner, Google Drive a encore besoin d’intégrer des fonctionnalités supplémentaires. L’annotation directe des documents, une édition plus avancée de ceux-ci, ou encore la reconnaissance des caractères et l’enregistrement au format Word (ou équivalent) seraient les bienvenus. Avec ses efforts en matière d’IA, Google devrait être en mesure d’apporter tout cela à son scanner de documents, et ce, espérons-le, prochainement.