Cette nouveauté de Gmail va vous faire gagner du temps

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un assistant personnel pour gérer ses emails ? Bonne nouvelle : Gmail vient de s’en rapprocher avec sa dernière mise à jour.

Avouez-le, vous en avez marre de vous perdre dans votre boîte mail à la recherche de ce fameux numéro de suivi de colis ou de l’heure exacte de votre vol ? Bonne nouvelle : Gmail a entendu vos prières ! La dernière mise à jour de l’application sur iOS et Android apporte une amélioration majeure qui pourrait bien changer votre façon de gérer vos emails.

Un coup de jeune pour une fonction déjà appréciée

Vous connaissez peut-être déjà les cartes récapitulatives de Gmail. Elles viennent de passer à la vitesse supérieure. Plus grandes, plus détaillées et surtout plus intelligentes, ces cartes sont désormais capables de vous fournir un condensé ultra-pratique de vos emails les plus importants.

Fini le temps où vous deviez éplucher chaque message pour trouver l’info qui vous intéresse. Gmail fait le boulot pour vous.

Au lieu de stresser et de chercher frénétiquement l’email de confirmation dans votre boîte, vous verrez apparaître une jolie carte en haut de votre messagerie. D’un coup d’œil, vous saurez si votre colis a été expédié, quand il arrivera chez vous, et vous aurez même un bouton pour suivre sa livraison.

Et ce n’est pas tout ! Ces cartes magiques s’adaptent à tous vos besoins :

Vos achats en ligne : suivi de commande, date de livraison, tout y est ! Vos événements : concert, ciné, théâtre… La carte vous rappelle l’heure, le lieu, et vous donne accès direct à votre billet. Vos voyages : informations sur votre vol, votre chambre d’hôtel, tout est centralisé. Vos factures : montants, dates limites de paiement…

Le petit plus qui fait la différence ? Ces cartes se placent tout en haut de l’email d’origine.

« Coming Soon »

Google a encore une carte (sans jeu de mots) dans sa manche. Une nouvelle section baptisée « Coming Soon » (À venir) va bientôt faire son apparition dans votre boîte de réception.

L’idée ? Regrouper toutes les cartes récapitulatives concernant vos événements à venir.

La capacité de Google à lire nos mails

Ces cartes vont vous faire gagner du temps et vous éviter quelques maux de tête. Mais n’oublions pas qu’elles reposent sur la capacité de Google à lire et comprendre le contenu de vos emails. Si l’idée vous fait un peu frémir, vous n’êtes pas seul. La question de la confidentialité reste un sujet épineux, même si Google assure que tout est fait dans les règles de l’art.

De plus, si ces cartes sont mal interprétées par l’algorithme, cela pourrait potentiellement créer plus de confusion que de clarté. On peut imaginer des scénarios où une information importante serait mal catégorisée ou tout simplement ignorée par le système.