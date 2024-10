Après la musique et les podcasts, Spotify s’attaque aux livres audios

La plateforme de streaming musical, Spotify, étend son marché à celui des livres audios en proposant 15 000 titres à destination du public français.

Le géant du streaming, Spotify, continue de diversifier son offre en ouvrant sa plateforme aux livres audios. Avec des livres à destination du public français, Spotify se met à la page et répond à une demande en constante augmentation.

Écouter vos livres préférés

Spotify annonce dès aujourd’hui l’arrivée sur sa plateforme de 200 000 livres audio, dont 15 000 en français. Une offre qui est accessible pour les abonnés Premium du service avec 12 heures d’écoutes de livres audio incluses. Ces derniers pourront acheter des heures supplémentaires par tranches de 10 heures pour 9,99 €. Les utilisateurs gratuits pourront eux acheter à la carte des livres.

Pour offrir ces ouvrages aux auditeurs francophones, la plateforme de streaming a collaboré avec des maisons d’éditions locales, mais pas seulement. Lors de l’événement de présentation, un autre acteur de la création de contenu audio immersif était également présent : Tim Borne, PDG de Blynd Media à qui l’on doit entre autres l’adaptation audio de la BD Lanfeust de Troy disponible sur Audible. On ne peut alors qu’espérer voir ce genre de contenus se démocratiser chez Spotify.

Un usage qui progresse

Dans une enquête menée en 2023 par le Syndicat National de l’Édition (SNE) sur les usages des livres imprimés, numériques et audio, on apprend que 3 Français sur 4 âgés de plus de 15 ont lu ou écouté au moins un livre en 2023, soit 40 millions de lecteurs. La part spécifique des livres audio s’élève, elle, à 5 millions de lecteurs.

Une initiative qui fait de plus sens quand on en apprend qu’en 2023, 68% des auditeurs de livres audio numériques sont abonnés à la plateforme qui permet cette écoute. 50% des lecteurs non abonnés seraient, eux, intéressés. Une aubaine pour Spotify.

Face à une possible augmentation des tarifs de la plateforme, cette arrivée pourrait aider à faire passer la pilule.

