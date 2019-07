Uber vient de lancer un abonnement mensuel dans certaines villes américaines proposant pour 25 dollars par mois des réductions sur les trajets Uber et sur les livraisons Uber Eats, ainsi qu’un accès illimité à ses services de vélo et trottinettes en libre-service.

Uber multiplie les services et propose aujourd’hui des voitures avec chauffeur, des repas en livraison (Uber Eats), des trottinettes et des vélos en libre-service. Dans un monde où les achats sont peu à peu remplacés par des abonnements, la start-up californienne essaye un nouveau service mensuel qui devrait satisfaire ses clients les plus réguliers.

Plusieurs versions sont actuellement en cours de test à San Francisco et à Chicago selon TechCrunch, avec un prix de 24,99 dollars par mois. Les offres ne contiennent pas toutes la même chose, mais proposent dans tous les cas des réductions fixes sur les courses de VTC, la suppression des frais de livraison d’Uber Eats et un accès gratuit et illimité à JUMP, ses vélos et trottinettes en libre service.

TechCrunch précise que dans d’autres villes, des forfaits moins chers sont également en cours de test, proposant des réductions sur les courses et des frais de livraison Uber Eats offerts à partir d’un certain montant.

Pour le moment, il ne s’agit encore que de tests afin d’améliorer le forfait Ride Pass déjà existant et permettant de payer moins cher ses courses Uber. En France, ce forfait n’est pas encore disponible.