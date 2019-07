L’application « Assistant Votre Téléphone » de Microsoft est ce qui permet de synchroniser votre smartphone et votre ordinateur sous Windows 10. Elle se met à jour et offre la compatibilité avec les téléphones dual SIM.

Sous le très attirant nom « Assistant Votre Téléphone » se cache en fait une application ultra pratique, une sorte de passerelle entre votre ordinateur ou tablette Windows et votre smartphone Android.

Avec cette application, vous pouvez accéder à vos messages, photos et notifications sur votre smartphone depuis votre PC sous l’OS de Microsoft. Une manière de profiter un peu d’une continuité entre appareils, habituellement si chère à votre ami qui ne jure que par les produits à la pomme.

Une mise à jour est en cours de déploiement, réglant un problème plutôt pénible de l’application : l’incompatibilité avec le Dual SIM.

Si vous utilisiez ce service avec un smartphone ayant deux cartes SIM de connectées, vous avez dû remarquer qu’une seule des deux était connectée à votre ordinateur. En effet, « Votre téléphone » (l’application, pas votre téléphone l’objet) n’était jusqu’alors pas compatible avec deux cartes en simultané.

Mais selon un tweet d’Analy Otero Diaz, directrice des programmes et applications chez Microsoft, ce problème est sera bientôt de l’histoire ancienne avec la mise à jour du service. Il sera enfin possible d’envoyer et de recevoir les SMS sur son ordinateur, qu’importe la carte SIM du smartphone qui est impliquée.

#WindowsInsiders we have started rollout of a new feature for #YourPhone – Dual SIM support for messaging! So if you have a phone with multiple SIM cards now you can send and receive messages from both of them from your PC.

— Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) July 26, 2019