En Chine, l’application Zao rencontre une immense popularité grâce à son impressionnante technologie de face swap. Dans le même temps, des inquiétudes ont déjà été soulevées quant à son respect de la vie privée.

Le face swap consiste à remplacer un visage par un autre sur une photo ou une vidéo. Certains algorithmes sont capables de le faire de manière automatique et très précise et c’est justement pour cette raison que l’application Zao est devenue virale en Chine en l’espace d’un weekend.

Comme l’indique Reuters, qui cite App Annie, Zao était l’application la plus populaire sur l’App Store chinois au 1er septembre 2019. Elle a aussi été beaucoup téléchargée via WeChat. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont ainsi partagé leurs créations et il faut bien admettre que le résultat est bluffant, comme le prouve la vidéo intégrée au tweet ci-dessous où l’on peut voir le visage de l’utilisateur remplacer celui de Leonardo DiCaprio dans diverses scènes de films hollywoodiens.

Un seul et unique selfie a suffi à l’application pour générer ces effets en quelques secondes.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.

Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) 🤯 pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT

— Allan Xia (@AllanXia) September 1, 2019