L’application de transformation du visage FaceApp est de retour sur le devant de la scène au point d’être en tendance sur les réseaux sociaux. Cela soulève pour certains quelques questionnements, parfois à tort.

En 2017, le buzz montait autour de l’application russe FaceApp, permettant, grâce à de l’intelligence artificielle, de modifier son visage sur une photo. Fleurissaient alors de nombreuses photos de personnes vieillies, rajeunies, changeant de genre… ou d’origine. Accusé de racisme, le studio a rapidement fait marche arrière pour améliorer son algorithme et éviter les fonctions polémiques. Depuis, l’app vivote doucement, concurrencée par d’autres, comme Snapchat qui a par exemple lancé un filtre de gender swap en mai dernier.

Mais voilà que FaceApp redevient tendance. Le hashtag #FaceApp est d’ailleurs numéro 5 des trending topics de Twitter à l’heure de la rédaction de ces mots, chacun y allant de son filtre personnel ou appliqué sur une célébrité… ou de sa petite blague politique.

Comme chaque sujet qui prend un peu d’ampleur, l’application a attiré le regard de certains et le développeur Joshua Nozzi a soulevé par exemple le fait que l’application chargeait les images de sa bibliothèque ligne par ligne lorsqu’une connexion internet était disponible, soulevant la possibilité que l’application prenne le temps d’envoyer ses photos sur un serveur distant sans son consentement.

De son côté, le chercheur en sécurité Elliot Alderson a pris le temps de vérifier le trafic généré par son application et dément formellement cette assertion. Les quelques échanges réalisés avec un serveur distant permettent à l’application de charger des exemples ou de récupérer l’identification du smartphone (mais rien de bien indiscret). Autrement dit, l’application n’est pas plus indiscrète qu’une autre sur ce point.

D’autres suspicions se sont élevées, notamment pour les utilisateurs d’iPhone qui s’étonnent de voir que l’application propose de sélectionner des photos de la galerie du téléphone sans que l’application n’ait l’accès à ces données.

Shouldn’t photo access need to be enabled for this to be possible ? 🤔 pic.twitter.com/wy45zKn63E

— Karissa Bell (@karissabe) July 16, 2019