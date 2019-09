Vivaldi est un navigateur qui débarque en bêta sur Android et qui a l’avantage de proposer une flopée de fonctionnalités très intéressantes.

Le navigateur web Vivaldi est un projet conçu par des développeurs ayant travaillé pour Opera. Celui-ci se démarque surtout par le haut niveau de personnalisation proposé par son interface. Et bonne nouvelle : Vivaldi débarque aujourd’hui en bêta sur Android et vous pouvez le télécharger via le Play Store.

Vivaldi Beta Télécharger gratuitement Vivaldi est un navigateur web sur Android qui a le grand avantage de proposer une interface hautement personnalisable, surtout dans la gestion des... 3 raisons de télécharger cette application Un navigateur web très personnalisable

Organisez vos favoris sous forme de dossiers

Protection de la vie privée et prise de notes

Plusieurs idées intéressantes sont à noter sur Vivaldi. Premièrement, la page Nouvel onglet qui affiche les favoris. Celle-ci présente une grille de tuiles correspondant aux sites auxquels vous voulez accéder rapidement. Ce qui est très intéressant, c’est que lesdits favoris peuvent être classés en dossiers.

Un menu permet d’accéder à tous ces dossiers, mais vous pouvez aussi en configurer certains pour qu’ils soient rapidement accessibles en haut de l’écran. Dans les captures d’écran ci-dessous par exemple, j’ai paramétré le dossier « Technologie » et je l’ai épinglé sur la page Nouvel onglet, aux côtés de « Speed Dial » automatiquement préconfiguré.

En termes de confidentialité, Vivaldi a également de sérieux atouts avec un menu « Vie privée » ou vous pouvez gérer certaines fonctionnalités de prédiction et de suggestions. Mais surtout, il est possible d’activer la fonctionnalité « Interdire le suivi » pour laisser moins de traces de votre passage sur le web.

Pour ajouter une touche d’originalité, Vivaldi intègre aussi une option de prise de notes. Cela peut toujours se montrer pratique lorsque vous avez repéré un produit intéressant sur une boutique en ligne, mais que vous ne pouvez pas l’acheter tout de suite. Il vous suffira de prendre la référence pour la retrouver facilement par la suite sur votre navigateur.

En outre, un thème sombre est disponible sur Vivaldi et cela en fait automatiquement un bon navigateur, selon des règles très objectivement établies et sans la moindre once d’avis personnel dans le jugement. Des options de synchronisation sont aussi mises à disposition avec un chiffrement de bout en bout.

Enfin, vous pouvez même profiter d’une option de capture d’écran pour enregistrer l’intégralité de la page consultée.