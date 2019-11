Pendant sa conférence Adobe MAX 2019, l'éditeur a dévoile ses dernières nouveautés. Parmi celles-ci, on peut noter l'arrivée l'an prochain d'une application appareil photo baptisée logiquement Photoshop Camera.

Ce lundi, Adobe organisait à Los Angeles son grand raout annuel, la conférence Adobe MAX 2019. L’occasion pour l’éditeur de présenter de nombreuses fonctionnalités comme de nouvelles versions de ses logiciels phares, l’arrivée d’une version complète de Photoshop sur iPad ainsi qu’une nouvelle application d’appareil photo pour smartphones baptisée Photoshop Camera.

La nouvelle application Adobe Photoshop Camera est comme son nom l’indique une application d’appareil photo qui peut donc être utilisée directement pour capturer des clichés exploitables ensuite avec n’importe quelle application. Elle pourra donc remplacer l’application photo native de votre smartphone, mais son intérêt ne réside pas là.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

En effet, Photoshop Camera ne se contente pas de prendre des clichés, mais permet d’appliquer également de nombreux filtres. À la manière de ce qu’on trouve sur des applications comme Instagram ou Snapchat, les effets sont visibles lors de la prise de vue. Surtout, ils sont capables de reconnaître les sujets et d’adapter les effets et les paramètres techniques de la prise de vue en fonction, avec une gestion automatique de la plage dynamique, de la tonalité, du type de scène ou du suivi de visage. On notera aussi que l’application permet d’intégrer des filtres développés par des « artistes et des influenceurs de renom » comme la chanteuse Billie Eilish.

Pour l’heure, l’application Photoshop Camera n’est disponible qu’en version preview, à la fois sur iOS et Android. Elle sera disponible en version finale dans le courant de l’année prochaine.