Adobe Photoshop CC est depuis quelques temps en bêta sur iPad Pro. Selon Bloomberg, le prochain logiciel concerné sera Illustrator, qui serait annoncé en novembre pour une sortie en 2020.

Pour que son iPad Pro puisse devenir une véritable alternative à un ordinateur portable, Apple se doit de récupérer de grands noms côté logiciel. Avec l’annonce et l’arrivée pour la fin de l’année d’Adobe Photoshop CC, le vrai, l’entreprise aura vraiment de quoi montrer cette alternative.

Alors que cette dernière est toujours en bêta (et ne satisfait pas totalement les utilisateurs faute de fonctions manquantes), Adobe serait sur le point d’étendre toujours plus sa gamme iOS. C’est en tout cas ce que nous indique le journal Bloomberg.

Illustrator CC sur iPad dès 2020

Selon eux, Adobe travaille en effet à une conversion pour iPad Pro de son deuxième logiciel le plus populaire côté création graphique : Illustrator. Pour rappel, il s’agit d’un logiciel dédié cette fois-ci au vectoriel.

Le journal avance qu’Adobe présenterait la version iPad d’Illustrator CC lors de son événement de novembre, avant un lancement prévu pour l’année 2020. Avec Photoshop et Illustrator CC, l’iPad Pro deviendrait alors un très bon outil de travail pour la création graphique en général ; un argument de vente excellent pour Apple.

Ce n’est pas évidemment le seul à y gagner dans l’opération. Pour Adobe, c’est aussi une chance de convaincre toujours plus d’utilisateurs de s’inscrire à sa plateforme Creative Cloud, aujourd’hui vendue en abonnement mensuel et équipée de nombreux services. La possibilité de commencer un travail sur ordinateur et le terminer en mobilité sur un iPad Pro serait un vrai argument commercial pour cette solution.

Reste à voir comment sera adapté Illustrator, un logiciel qui reste gourmand en ressource sur les projets importants. Alors que Photoshop CC n’a pas tout à fait convaincu pour le moment, on espère que le prochain sur la liste saura offrir tout ce que l’on attend de lui.