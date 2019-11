L’application TikTok devrait proposer un service de streaming musical dès le mois prochain pour concurrencer les géants du secteur que sont Spotify et Apple Music.

TikTok est une application extrêmement populaire où les utilisateurs peuvent poster des contenus vidéo. Très souvent, ces derniers utilisent des chansons à la mode pour personnaliser leurs contenus. En quelque sorte, on peut donc estimer que le réseau social a déjà un lien fort avec le monde de la musique, en témoigne la note qui lui sert de logo. Or, cela ne devrait pas s’arrêter là.

Le journal Financial Times repris par Les Echos écrit en effet que TikTok devrait lancer une plateforme de streaming musical pour marcher sur les plates-bandes des géants du milieu que sont Spotify et Apple Music, sans oublier évidemment Google Play Musique ou Deezer. Ce n’est pas la première fois que cette information fait surface, or désormais on a même une date approximative : TikTok arriverait dès le mois prochain dans ce secteur.

Rude concurrence

Si cela se confirme, il serait intéressant de voir la place que pourrait occuper ce nouveau challenger. Une chose est sûre : la concurrence sera particulièrement rude. Le milieu est d’ailleurs agité par des tensions entre Spotify et Apple sur des questions d’abus de position dominante du second au détriment du premier.

Reste à savoir si ByteDance, le propriétaire de TikTok, offrira des fonctionnalités innovantes pour se démarquer de ses adversaires. Sur un autre sujet, rappelons que ce géant chinois a aussi posé ses premières pierres dans le marché des smartphones, même si son premier modèle ne porte pas du tout son nom.