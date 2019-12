Messenger : avoir un compte Facebook est désormais obligatoire

Facebook a désormais retiré la possibilité de se créer un compte sur Messenger en passant par un simple numéro de téléphone. Il faut obligatoirement un compte sur le réseau social.

S’il reste le réseau social numéro 1 à travers le monde, Facebook n’est pas forcément dans une santé de fer. Son principal problème est qu’il n’a plus la cote, aussi bien à cause de ses nombreuses affaires comme Cambridge Analytica que simplement auprès des jeunes qui lui préfèrent ses rivaux plus frais et novateurs.

Aussi, depuis quelque temps, on l’observe tenter l’opération séduction, en se diversifiant sur le streaming de jeux vidéo notamment. Mais aujourd’hui, Facebook tente surtout de resserrer la vis.

Messenger avec un numéro de téléphone ? Plus maintenant

Le réseau social a en effet changé sa politique concernant son service de discussion instantanée Facebook Messenger. Jusque là, ce dernier pouvait être utilisé grâce à un compte Facebook… ou simplement un numéro de téléphone, sans devoir posséder un profil sur la plateforme.

C’est désormais fini. Facebook Messenger réclame obligatoirement un compte Facebook désormais pour enregistrer un nouveau profil. Un porte-parole de la marque a justifié cette décision de cette manière :

« Si vous êtes nouveau sur Messenger, vous remarquerez que vous devez avoir un compte Facebook pour parler avec vos amis et vos proches. Nous avons vu que la grande majorité des personnes utilisant Messenger se connectaient déjà avec leur compte et nous voulons simplifier ce processus. Si vous utilisez déjà Messenger sans compte Facebook, il n’y a pas besoin de faire quoi que ce soit ».

Cependant, comme le rapporte VentureBeat, la transition n’est pas sans heurts. Certains utilisateurs utilisant un numéro de téléphone rapportent qu’un bug compte leur profil comme restreint à la connexion : cela sera probablement rapidement corrigé par Facebook.

Vous nous aimez ou vous nous quittez

L’exemple d’iMessage sur iOS l’a prouvé maintes fois : il n’y a pas plus puissant que ses liens sociaux pour nous enfermer dans un écosystème. La décision de Facebook est donc loin d’être anodine.

Comprenez que beaucoup d’utilisateurs souhaitent quitter la plateforme, mais ne le peuvent pas, car leurs connaissances utilisent toutes Messenger. L’inscription par numéro de téléphone est donc souvent devenue une alternative intéressante pour ceux ne souhaitant pas fournir leurs données au réseau tout en conservant un lien avec leurs amis sur la plateforme.

Cette décision resserre donc un peu plus l’étau sur la communauté Facebook, garantissant à la marque de perdre le moins de monde possible.