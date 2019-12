WhatsApp arrête ses mises à jour pour les anciennes versions d’Android et d’iOS

Ce lundi, WhatsApp a annoncé que son application ne serait désormais plus disponible que pour les versions d'Android ultérieures à la 4.0.3 et aux iPhone sous iOS 9 ou les versions suivantes.

Ce lundi, WhatsApp a annoncé un changement dans sa politique de mise à jour sur smartphone. L’application de messagerie éditée par Facebook a en effet annoncé qu’elle ne supporterait plus les anciennes versions d’iOS et d’Android. Par ailleurs, c’en est désormais fini de la version Windows Phone.

Dans une nouvelle page ajoutée à sa FAQ, et repérée par Android Central, WhatsApp précise en effet que le support ne sera désormais assuré plus que pour les appareils équipés de la version 4.0.3 ou supérieure d’Android, d’iOS 9 ou supérieur, ou de certains systèmes orientés vers les feature phones comme KaiOS 2.5.1+, JioPhone et JioPhone 2. Logiquement, cela signifie donc que les versions antérieures de ces systèmes mobiles ne sont plus suivies par WhatsApp et que son application ne sera plus compatible.

Seul 0,3 % des smartphones Android concernés

Rien de grave au demeurant. En effet, sur Android, cela devrait concerner une très fiable part des smartphones actuellement utilisés dans le monde. Au 7 mai 2019, dernière mesure communiquée par Google, seul 0,3% des smartphones Android utilisaient encore une version inférieure à Android 4.0.3.

Pour iOS, tous les iPhone à partir de l’iPhone 4S peuvent donc continuer à profiter de WhatsApp. En revanche, WhatsApp a également annoncé par la même occasion la fin du support de Windows Phone : « Vous ne serez plus en mesure d’utiliser WhatsApp sur les systèmes d’exploitation Windows Phone après le 31 décembre 2019, et WhatsApp pourrait ne plus être disponible dans le Microsoft Store après le 1er juillet 2019 ».