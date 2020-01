Mozzila Firefox sur Android : la migration vers un nouveau navigateur passe un cap

Mozilla annonce que la nouvelle version de Firefox sur Android -- censée remplacer l'application actuelle -- franchit une étape importante de son développement et va être proposé en accès anticipé sur la version Nightly du navigateur.

Cela fait longtemps que Firefox prévoit de changer de navigateur sur Android afin d’abandonner celui actuellement utilisé. Le projet touche progressivement à son terme et passe un cap important. En effet, après de longs mois de tests auprès d’une poignée d’utilisateurs, les équipes de Mozilla ont annoncé qu’un premier déploiement allait avoir lieu la semaine prochaine sur l’application Firefox Nightly qui offre aux développeurs un accès anticipé aux nouvelles versions du navigateur.

Mozilla promet une nouvelle expérience Firefox plus rapide et moderne grâce au moteur de son propre cru, GeckoView, et à de nouveaux éléments d’interactions parmi lesquelles figure une barre de navigation en bas de l’écran. Les premiers retours ont ainsi été « extrêmement positifs », lit-on dans le billet de blog publié à cette occasion.

Pour ce nouveau Firefox, Mozilla promet aussi un respect accru des données personnelles des utilisateurs.

Nous avons appris que les utilisateurs d’Android préfèrent une expérience de navigation avec une protection plus stricte et moins de distractions — c’est pourquoi nous avons fait du Mode Strict le mode par défaut dans la bêta de Firefox Preview, alors que Firefox pour ordinateur est livré avec le Mode Standard.

Rendez-vous le 21 janvier

Un premier déploiement officiel de ce nouveau navigateur Firefox sur Android va donc être lancé le mardi 21 janvier prochain sur la version Nightly de l’application. « Pour les utilisateurs actuels de Nightly, cela sera une importante et excitante amélioration de leur expérience de navigation une fois qu’ils auront mis à jour l’application, manuellement ou automatiquement, selon leur routine de mise à jour prédéfinie ».

Les équipes de Mozilla rappellent enfin que les utilisateurs peuvent déjà avoir un aperçu de cette expérience repensée sur une autre application, Firefox Preview, qui sert de bêta à cette refonte et qui aura aussi droit à une mise à jour plus stable.