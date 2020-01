Facebook propose d’arrêter de vous tracer en dehors de Facebook et ce n’est pas trop tôt

Longtemps critiqué pour sa gestion de la vie privée, Facebook permet désormais d'empêcher aux applications et sites Internet de faire le lien entre votre activité et votre profil. De quoi réduire considérablement les informations dont dispose le réseau social à votre sujet.

Fin décembre, Facebook était à nouveau critiqué de toutes parts aux États-Unis. En cause, le courrier de Rob Sherman, responsable de la vie privée sur le réseau social, qui admettait que « lorsque la localisation est désactivée, Facebook peut toujours comprendre où se trouvent les gens grâce aux informations qu’ils partagent avec leurs activités ou les adresses IP ou autres réseaux pour se connecter ».

Afin de tenter d’éteindre l’incendie — qui brûle en fait depuis bien plus longtemps –, Facebook a annoncé ce mardi l’arrivée de nouveaux paramètres de gestion de la vie privée. Désormais, le réseau social intègre un onglet « Activité en dehors de Facebook » dans les paramètres de l’application. Ce paramètre vous indique quelles sont les entreprises ou organisations qui partagent leurs données personnelles avec Facebook pour avoir accès à votre profil.

Ce nouveau paramètre vous permet dorénavant d’effacer l’historique de ces activités, mais également déconnecter les différents services afin qu’ils ne partagent plus votre activité en l’associant à votre profil Facebook. Cela ne signifie néanmoins pas que les données ne sont plus récoltées par des sites et applications tierces, mais simplement qu’elles ne sont plus liées à votre compte, mais à un utilisateur anonymisé.

Une possibilité de supprimer a priori les données récoltées par les applications

« Les informations que vous déconnectez ne seront plus associées à votre compte. Elles pourront toutefois toujours être utilisées sans être associées à un utilisateur individuel, notamment pour nous permettre de détailler aux entreprises les performances de leur site web, de leur application ou de leurs publicités », indique ainsi Facebook. Il est également possible d’afficher l’ensemble des informations récoltées, de les télécharger ou de gérer l’activité future, notamment en désactivant l’utilisation de ces données en décochant la case « activité future en dehors de Facebook », activée par défaut.

Cette nouvelle possibilité offerte aux utilisateurs de Facebook pour contrôler les données que peut recueillir le réseau social est clairement un pas en avant en matière de protection de la vie privée. On pourra cependant regretter qu’il arrive un peu tard, essentiellement dans le but de maîtriser l’image de marque du groupe.