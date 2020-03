L’app de la semaine : j’ai créé mon propre cloud gaming gratuitement

Moonlight est une application gratuite et open source permettant de jouer en streaming depuis n'importe quel appareil aux jeux installés sur son PC.

On peut le dire, le cloud gaming est l’une des grandes tendances de la tech en 2020. Sony, Nvidia, Microsoft et Google ont déjà lancé leurs services, et on sent bien qu’ils pourraient être rejoints par Amazon très bientôt.

C’est une technologie très prometteuse, mais qui a encore du mal à faire ses preuves en l’état actuel : racheter ses jeux, problème de disponibilité ou encore fonctions manquantes, les problèmes sont encore nombreux.

En attendant que ces services soient un peu plus matures, j’ai une très bonne alternative à proposer : l’application gratuite et open source Moonlight.

Transformer son PC en service de cloud gaming

Moonlight c’est une application qui va tout simplement utiliser les fonctions Nvidia GameStream et Steam Remote Play pour vous proposer de jouer à vos jeux depuis n’importe quel appareil.

L’application est disponible sur PC, MacOS, Linux, Steam Link, mais aussi sur ChromeOS, Android, iOS, Apple TV et même la Raspberry Pi. Bref Moonlight est véritablement disponible partout !

Le streaming se fait jusqu’en 4K et jusqu’à 120 images par seconde, et permet donc de tirer pleinement parti même des meilleures machines de gaming sur le marché. Une fois configurée, l’application est extrêmement simple à utiliser et vous affiche la bibliothèque de jeux installée sur votre PC de façon élégante. À la manière de Netflix, il suffit alors de cliquer sur la couverture d’un jeu pour le lancer.

Moonlight Game Streaming Télécharger gratuitement

D’ailleurs concernant Android, il ne s’agit pas d’une exclusivité du Google Play Store, et vous pouvez retrouver l’application sur l’Amazon Appstore et même F-Droid.

Nvidia GeForce obligatoire

L’installation se fait assez facilement, mais demande obligatoirement l’utilisation de GeForce Experience et donc d’une carte graphique Nvidia GeForce. Si vous avez une carte AMD Radeon, on vous recommande de vous tourner vers AMD Link à la place.

Un simple code pin affiché à l’écran permet d’associer votre appareil, un smartphone par exemple, avec l’écran, pour ensuite pouvoir streamer n’importe quel jeu installé.

Pour jouer depuis n’importe où, et pas que sur le réseau local, il faudra par ailleurs installé un petit outil mis à disposition par le développeur pour être sûr d’avoir un PC localisable par l’application depuis Internet.

Une véritable expérience Shadow

Bien sûr, tout cela fonctionne en utilisant un PC à domicile qui doit être allumé, mais c’est un vrai plaisir que de pouvoir prendre le contrôle à distance de sa machine personnelle, et donc de pouvoir retrouver tous ses jeux et toutes ses sauvegardes.

Ici pas besoin de l’accord des éditeurs : toute votre bibliothèque de jeu est lancée depuis votre PC à domicile, en utilisant également votre connexion, ce qui évite les risques de bannissements que l’on peut rencontrer parfois avec Shadow (à cause du changement d’adresse IP).

Bien entendu, le plus grand avantage de Moonlight est que vous n’aurez pas d’abonnement à payer, l’application étant gratuite et utilisant votre propre PC pour fonctionner.