Google Chrome : on vous explique comment activer le regroupement d’onglets

Le regroupement d'onglets est arrivé sur la dernière version de Google Chrome, on vous explique comment l'activer et comment l'utiliser.

Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité de regroupement des onglets à son navigateur Chrome, nous vous l’annoncions il y a quelques jours. L’objectif est de vous aider à mieux organiser les dizaines d’onglets ouverts.

Cette fonctionnalité est arrivée dans la mise à jour 83 de Chrome qui contient d’ailleurs d’autres fonctionnalités et mises à jour majeures, dont des réglages concernant la protection de la vie privée et la sécurité de la navigation sur le web. L’accent est mis sur la gestion des cookies, des extensions et de la résolution DNS.

Comment activer le regroupement d’onglets ?

La première étape consiste à mettre à jour la version de votre navigateur Chrome. Normalement les mises à jour sont automatiques, mais vous pouvez les forcer via les paramètres du navigateur. Pour cela, coller cette adresse dans la barre de navigation de Chrome : chrome://settings/help — puis vous pouvez appliquer la dernière mise à jour qui nécessite de redémarrer le navigateur.

Ensuite, la fonctionnalité sera sans doute activée automatiquement, mais vous pouvez tout de même forcer son activation si cela n’est pas le cas. Même manipulation que précédemment, rentrez l’adresse chrome://flags/ et activer la fonctionnalité nommée Tab Groups.

Comment fonctionne le regroupement d’onglets ?

Pour regrouper les onglets, il suffit de faire un clic droit sur l’onglet en question afin de l’ajouter un nouveau groupe ou à un groupe existant.

Une fois le groupe créé, vous pourrez changer sa couleur pour mieux l’identifier d’un coup d’œil. Vous pouvez déplacer tous les onglets groupés en cliquant le nom du groupe tout simplement. C’est la même manipulation pour les déplacer dans une nouvelle fenêtre, pratique !