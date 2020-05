Google Chrome ajoute les groupes d’onglets par couleurs pour vous aider à vous organiser

Il peut devenir difficile de se repérer dans Google Chrome quand trop d'onglets sont ouverts dans une seule fenêtre. Le navigateur web va proposer un tri des onglets avec des codes couleurs. Une nouvelle évolution de l'ergonomie pour les navigateurs ?

Cet article est le premier que je rédige de la journée, et j’ai déjà une dizaine d’onglets ouverts dans mon navigateur. Si vous êtes comme moi, vous avez l’habitude d’ouvrir, et de garder ouverts, de multiples onglets dans la journée au point où il devient parfois difficile de s’y retrouver. Certains préfèrent alors faire le ménage dans leurs onglets, alors que d’autres accumulent les onglets.

Google a trouvé une nouvelle idée pour aider les utilisateurs de son navigateur Chrome : les groupes d’onglets.

Un tri manuel et rapide à faire

La nouvelle version de Google Chrome ajoute donc la possibilité de créer des groupes d’onglet par un simple clic droit. Les groupes peuvent avoir un nom et une couleur assignés pour les repérer plus facilement. Bien sûr, plutôt qu’un nom un peu long, Google indique qu’il est possible d’utiliser un ou des émojis qui décriront encore plus vite la fonction du groupe d’onglet.

Les évolutions d’interface de nos navigateurs web sont assez rares. On se souvient du passage des onglets au-dessus de la barre d’adresse, pour gagner en espace d’affichage, mais sinon l’interface actuelle de Google Chrome fait plutôt l’unanimité. C’est pourtant l’une des applications les plus couramment utilisées sur nos ordinateurs et toute évolution facilitant son utilisation est donc bonne à prendre.

En beta pendant une semaine

Cette nouvelle interface est disponible dès aujourd’hui dans Google Chrome Beta. Elle devrait arriver dans la version stable du navigateur dès la semaine prochaine sur Windows, Mac et Linux. Pour garantir la stabilité de son navigateur, Google indique toutefois que le déploiement de cette fonction pourrait se faire lentement. Il faudra donc peut-être se montrer patient.