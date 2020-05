Citra Android : l’émulateur Nintendo 3DS débarque sur le Play Store

Vous pouvez désormais télécharger l'émulateur Citra sur le Play Store pour jouer à vos jeux Nintendo 3DS sur smartphone. Rappelons qu'il faut acheter un titre avant de pouvoir l'émuler légalement.

Citra est un très célèbre émulateur de jeux Nintendo 3DS. Pour celles et ceux qui voulaient en profiter sur smartphone, voici une bonne nouvelle : l’application Android débarque dans sa version officielle sur le Play Store en accès anticipé.

Vous pouvez ainsi jouer à vos titres préférés de la console portable de Nintendo sur votre téléphone. L’application Citra sur Android promet une compatibilité avec une centaine de jeux de la 3DS, des graphismes améliorés avec notamment une optimisation des textures — qui fonctionne mieux sur les smartphones haut de gamme –, le support de l’appareil photo, du microphone et du gyroscope pour les jeux qui en ont besoin et la compatibilité avec des manettes physiques.

Citra Emulator Télécharger gratuitement

Vous pouvez télécharger Citra gratuitement sur le Play Store, mais il existe aussi une formule payante pour débloquer certaines fonctionnalités comme le mode sombre.

Rappel légal

Les responsables de Citra tiennent à rappeler que l’application n’embarque pas de catalogue de jeux et ne propose pas d’en télécharger. En effet, pour utiliser légalement le service, vous devez acheter une cartouche de Nintendo 3DS et la dumper pour pouvoir profiter du jeu sur l’émulateur.

Le site officiel de Citra propose une FAQ pour livrer plus de détails sur les conditions d’utilisation de la plateforme. Comme précisé sur le Play Store, l’application est encore en cours de développement et des bugs risquent de survenir ça et là pendant un certain temps.