Waze : ça y est, Google Assistant en français est enfin disponible

Waze nous a indiqué par le biais d’un communiqué de presse que Google Assistant en langue française avait enfin été déployé sur l’application. Un bon moyen de programmer un trajet, mais pas que, sans toucher à l’écran.

C’était une promesse de Waze depuis quelques mois : Google Assistant en langue française allait bel et bien arriver sur le service de navigation le plus populaire du moment. La filiale de Google avait déjà évoqué le sujet en mars 2020, promettant à l’époque un déploiement d’ici la fin de l’année. Avant de réitérer ses propos quelques mois plus tard.

Pour aller plus loin

Info trafic : les applications pour suivre la circulation routière en direct

Il aura finalement fallu attendre fin février 2021 pour voir cette nouvelle fonctionnalité débarquer sur la plateforme. C’est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs iOS et Android, qui pourront désormais utiliser leur voix pour planifier un trajet, lancer un service musical comme YouTube Music ou encore ajouter un événement à son agenda (pour les utilisateurs Android uniquement). S’il était déjà possible de lancer un titre via Google Assistant sur Android alors qu’on utilisait la navigation Waze, cette nouvelle fonctionnalité a l’intérêt de ne pas nous sortir de l’application une fois le morceau lancé.

Hey Google !

Les trois cas d’usage susmentionnés ont été testés par la rédaction, avec succès. D’autres fonctionnalités sont disponibles comme « la possibilité de signaler un bouchon ou tout incident ou danger sur la route, à l’oral, par un simple “Hey Google !” », apprend-on. Lancer un appel téléphonique est aussi tout à fait envisageable.

« Après un déploiement réussi pour les utilisateurs de Waze sur les marchés anglophones, nous sommes heureux d’aider encore plus de personnes à optimiser leur mobilité, notamment en cette période de vacances », s’enthousiasme Nathanaelle Klein, Product Manager chez Waze.

Planifier un trajet en restant concentré sur la route

Et l’intéressée d’annoncer que d’autres pays y ont aussi le droit dans leur langue natale : « Désormais, tous nos utilisateurs au Brésil, au Mexique, en Espagne et en France (qui parlent la langue locale) auront accès à cette option mains libres lorsqu’ils ouvriront l’application, et pourront débuter leur voyage de la manière la plus sereine possible, tout en gardant les yeux sur la route et les mains sur le volant à tout moment ! »

Google Assistant en français s’avère en effet très pratique pour exploiter tout le potentiel de Waze tout en gardant les yeux rivés sur la route et ses mains accrochées au volant. C’est un bon moyen de conserver son niveau de concentration et de réduire les risques d’accident.