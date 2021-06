Netflix : lire hors-ligne des téléchargements incomplets sera bientôt possible

Netflix s’apprête à enrichir son application d’une nouvelle fonctionnalité : la lecture hors-ligne de contenus n’ayant pas été intégralement téléchargés. Une bonne nouvelle pour les voyageurs pressés.

La qualité du Wi-Fi dans les gares et les aéroports étant ce qu’elle est, compléter intégralement le téléchargement d’un film ou du dernier épisode d’une série avant d’embarquer n’est pas toujours garanti — surtout à l’étranger lorsqu’on ne peut pas se rabattre facilement sur la 4G. Netflix le sait bien et déploie donc une nouvelle fonctionnalité sur son application. Elle permet la lecture hors-ligne de téléchargements entamés… mais pas entièrement terminés.

Pour rappel, il était jusqu’à présent impératif qu’un contenu soit téléchargé en entier sur le stockage interne pour que sa lecture soit autorisée. Rien de plus frustrant : être privé d’un film, parfois à quelques pourcents près seulement, est fréquent. Cette situation appartiendra très bientôt au passé, au moins sur l’application Netflix pour Android.

Une gestion des téléchargements plus commode

Netflix explique en effet que cette nouveauté est déjà en cours de déploiement sur les appareils Android. Comme souvent, la version iOS de l’application sera mise à jour un peu plus tard pour apporter cette fonctionnalité. Pour l’instant, la firme évoque une phase de test toujours en cours et parle d’un déploiement « dans les prochains mois », sans plus de détails.

Dans la note de blog détaillant cette nouveauté, Keela Robison (VP produit et innovation chez Netflix) explique pour le reste que lorsqu’une connexion suffisamment solide sera de nouveau d’actualité, l’application reprendra automatiquement les téléchargements lancés préalablement. Il sera alors possible de continuer à regarder un contenu pendant que son téléchargement se termine tranquillement en arrière-plan.

Pratique en France, cette nouvelle fonction devrait s’avérer pertinente pour les utilisateurs américains. Outre-Atlantique, les prix souvent prohibitifs des forfaits mobiles rendent l’utilisateur très dépendant aux points d’accès Wi-Fi et leur qualité de connexion aléatoire. Autoriser la lecture de téléchargements partiels a donc beaucoup de sens dans ce contexte.