WhatsApp vient de lancer une nouvelle fonctionnalité permettant d'envoyer une photo ou une vidéo qui ne sera visionnée qu'une seule fois avant suppression. Voici comment faire.

Il y a bien des raisons de vouloir qu’une photo ou une vidéo disparaisse après son ouverture. C’est le cas notamment lorsque vous partagez des documents confidentiels ou du contenu intime. Si ce principe a fait le succès de Snapchat, voilà qu’il est désormais possible de faire de même sur WhatsApp.

Comment envoyer une photo ou vidéo à visionnage unique sur WhatsApp ?

Cette fonctionnalité avait déjà été aperçue récemment et voilà qu’elle est désormais disponible sur la version bêta de l’application sur Android. Pour la tester, il faudra donc posséder la version 2.21.14.3 bêta de l’application au minimum.

Pour envoyer une image ou une vidéo à usage unique, il suffit de joindre un fichier, comme d’habitude, et un bouton apparaît alors à côté de la boîte de texte. Il s’agit d’un « 1 » dans un demi-cercle. Cliquez dessus pour que votre fichier devienne inaccessible après le premier visionnage et envoyez-le. Une petite pop-up vous avertira d’ailleurs que « la vue unique est activée pour cette photo ».

De même, à l’ouverture votre contact sera averti que la photo disparaitra après sa fermeture. Vous verrez également lorsque le média a été ouvert.

Notez tout de même que pour que cela fonctionne, le destinataire doit lui aussi posséder une version assez récente de WhatsApp. Dans le cas contraire, un message l’avertira que sa « version de l’application WhatsApp ne le prend pas en charge », l’invitant à mettre à jour WhatsApp.

La confidentialité n’est pas optimale

Bien que le fichier ainsi envoyé ne peut être consulté qu’une seule fois, la confidentialité n’est pas optimale pour autant. WhatsApp ne bloque pas par exemple l’utilisation de la capture d’écran sur l’application et n’en avertit pas l’envoyeur lorsque le destinataire l’utilise. Cela peut également fonctionner avec l’enregistrement vidéo de l’écran si le média que vous envoyez est animé.

Autrement dit, malgré cette nouvelle fonctionnalité, vous ne pourrez jamais savoir si le fichier que vous avez envoyé a réellement disparu, d’autant que votre destinataire sera averti avant l’ouverture du fait que l’image est éphémère, lui laissant donc la possibilité de se préparer à capturer son écran.

Rappelons cependant que le partage de propos tenus en privé est puni par le Code pénal d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende et que les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende lorsque les paroles ou images présentent un caractère sexuel.