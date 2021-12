YouTube essaye un nouveau design sur Android

L'application YouTube sur Android se paye un petit changement esthétique pour coller avec les dernières recommandations Material Design. On aime ou on n'aime pas...

L’application YouTube sur Android change encore discrètement. Après la disparition controversée du compte des dislikes, c’est cette fois-ci un changement esthétique qui a lieu au sein de l’application sur nos smartphones.

Material Design 3 pour YouTube

Comme repéré par nonyonah sur le groupe Telegram Google News, certains utilisateurs de l’application YouTube ont accès en A/B testing à un nouveau design de la barre de boutons sous les vidéos. Celle-là même qui affiche les boutons « like », « dislike », mais aussi le bouton de partage ou de téléchargement pour les abonnés YouTube Premium.

Dans cette version de l’application, les boutons prennent la forme de pilules aux coins arrondis, comme requis dans les guidelines de Material Design 3, et les boutons like et dislike sont regroupés au sein du même élément.

Notons que si cet affichage est plus petit en hauteur, tous les éléments restent tout aussi larges et il n’y a donc pas plus d’éléments à l’écran. Le texte étant agencé à côté de l’icône de chaque action, cela pourrait même repousser certains éléments en dehors de l’écran dans certaines langues.

Cette barre se fait donc plus discrète et va surtout servir à faire remonter les recommandations de vidéos. Le bouton dislike se fait également tout petit, comme un écho à la disparition de son compteur. Pas sûr que cela plaise à tout le monde…

