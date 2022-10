YouTube va (un peu) moins forcer avec ses Shorts

YouTube vient d'annoncer que les Shorts et les Live seront affichés différemment sur les chaînes. De quoi s'intéresser uniquement au type de vidéos qui nous intéressent.

Tous les réseaux sociaux tentent de copier le succès de TikTok. Que ce soit sur Instagram avec ses Reels ou sur YouTube avec ses Shorts, les vidéos courtes se multiplient sur les plateformes. Si certains apprécient, d’autres y voient là une nuisance complexifiant le flux d’une application qu’ils appréciaient auparavant.

Prenant en compte ces critiques, YouTube a décidé de séparer les vidéos traditionnelles des Shorts et des Lives sur les chaînes des créateurs et créatrices de contenu. Ainsi, chaque type de vidéo sera listé dans un onglet différent, rendant plus simple leur identification. Celles et ceux qui veulent absolument voir des Shorts les trouveront dans l’onglet dédié, mais à l’inverse il sera possible de trouver un flux non pollué contenant uniquement les vidéos « longues » traditionnelles.

Ce changement commence à être déployé depuis le 27 octobre et devrait être disponible pour toutes et tous sur toutes les plateformes au cours des prochaines semaines.

YouTube pousse toujours ses Shorts

Malgré ce changement qui permet de ne pas froisser les anciens utilisateurs, YouTube compte toujours mettre en avant ses formats courts sur sa plateforme. Vous en retrouverez par exemple toujours dans votre flux principal, sur la page d’accueil.

Par ailleurs, YouTube incite les créateurs et créatrices de contenu à produire des Shorts pour accroître la visibilité de leur chaîne. S’ils veulent continuer à faire croître leur nombre d’abonnés, ils sont fortement invités à suivre la tendance.

Si YouTube fait cela, c’est que notre temps de cerveau disponible n’est pas infini. Tout le temps que nous passons sur TikTok, nous ne le passons pas sur YouTube. C’est donc une question de survie pour la plateforme de vidéos à la demande.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.