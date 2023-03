Google Messages pousserait les messages vocaux avec cette future nouveauté

Google Messages semble vouloir améliorer sa fonction d'envoi de messages vocaux avec une refonte de l'interface utilisateur d'enregistrement.

Le média anglophone 9to5Google a repéré des changements dans la dernière version de l’application SMS de Google, Google Messages. On y trouve une refonte de l’interface d’enregistrement des messages vocaux : de quoi rendre plus simple l’utilisation de cette fonctionnalité. Même si vous, lecteurs, êtes beaucoup à considérer les messages vocaux comme un manque de respect.

Un changement de l’interface des messages vocaux dans Google Messages

Pour le moment, pour enregistrer un message vocal dans l’application, il suffit de rester appuyé sur l’icône de microphone à droite du champ texte. Une fois qu’on relâche, l’enregistrement se coupe et on peut soit le supprimer, soit le réécouter, soit l’envoyer. Mais la place est toujours laissée à la conversation et Google Messages met en avant les SMS échangés, juchés sur le champ de texte.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Cela pourrait être bientôt modifié dans une future refonte de cet enregistreur. On pourrait alors avoir à appuyer sur une nouvelle icône circulaire représentant un spectre audio. De quoi différencier cette icône de celle de la synthèse vocale de Gboard, qui est aussi un microphone.

Juste en dessous, on verrait apparaître un spectre audio, un bouton pour redémarrer l’enregistrement, un pour le stopper et un pour l’envoyer. Selon 9to5Google, « le nouvel enregistreur vocal de Google Messages est tout à fait charmant, avec quelques touches/animations fantaisistes. » L’expérience se rapprocherait de l’application d’enregistrement audio qu’on trouve sur la Pixel Experience.

La nouvelle interface de messages vocaux sur Google Messages prévue par Google // Source : 9to5Google La nouvelle interface de messages vocaux sur Google Messages prévue par Google // Source : 9to5Google

Officiellement, aucun déploiement n’est prévu pour le moment et il est possible que Google ne sorte jamais cette nouvelle interface. Si jamais c’était le cas, nous ne savons pas quand ce serait effectif.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.