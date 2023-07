Comment YouTube va protéger (un peu) vos oreilles

YouTube teste actuellement une nouvelle fonctionnalité sur son application mobile. Elle permet d'égaliser le son entre les vidéos et au sein même d'une vidéo. De quoi éviter les mauvaises surprises, bien que l'on ignore si les publicités seront impactées.

Un utilisateur de Reddit a publié un message il y a quelques jours, rapportant que dans son application YouTube, il avait un paramètre qu’il n’avait jamais vu, intitulé « Volume stable » (« Stable volume » en anglais). Pourtant, YouTube n’avait jamais communiqué dessus. C’est désormais chose faite : cette fonctionnalité est expérimentée en ce moment auprès de certains utilisateurs.

Égaliser le volume sur YouTube en entier

L’idée du stabilisateur de volume est d’uniformiser le volume des vidéos sur YouTube. Chacun pouvant mettre en ligne ses propres vidéos, le son peut être à des niveaux différents entre elles. Sur les productions les plus vues et les plus poussées de la plateforme, cette différence ne s’entend pas forcément.

Un porte-parole de YouTube a confirmé à TechCrunch qu’il s’agissait d’une fonctionnalité expérimentale, visant à procurer un son plus « cohérent ». Pour savoir si vous êtes invités à tester le volume stable, il suffit de se rendre dans les paramètres en lisant une vidéo sur l’application.

La publicité sera-t-elle concernée ?

YouTube n’est pas le seul service à intégrer un égaliseur de volume natif : certains téléviseurs et plateformes le permettent depuis plusieurs années, bien que cela reste rare. Sur les téléviseurs, cela a le bon goût de diminuer le volume sonore des publicités, toujours plus élevé que le reste des programmes.

La question est de savoir si les publicités sur le service seront aussi concernées. Il semblerait que leur qualité vidéo soit généralement meilleure que les vidéos natives. Il ne serait alors pas étonnant que les publicités ne soient pas impactées par le stabilisateur de volume. De quoi les mettre en avant grâce à un volume plus élevé, et ainsi contenter les annonceurs.

