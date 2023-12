Google Messages : cette petite nouveauté va vous aider à personnaliser vos conversations

Le site 9to5Google a eu accès à une nouveauté à venir du côté de Google Messages avec la possibilité d'ajouter un fond d'écran à vos conversations.

Jusqu’à présent, sur Google Messages, toutes les conversations pouvaient se ressembler, puisqu’il n’était possible que d’afficher les discussions sur un fond blanc — ou noir en cas de thème sombre — parfaitement uni. Prochainement, Google permettrait aux utilisateurs d’aller un peu plus loin dans leur utilisation de l’application en proposant des fonds d’écran pour leurs conversations.

Comme le rapporte le site 9to5Google, il semble que Google travaille à proposer, pour les conversations Google Messages utilisant le protocole RCS, plusieurs styles de fonds d’écran. La fonctionnalité n’est pas encore déployée ni même annoncée officiellement par Google, mais le site spécialisé a pu avoir accès à deux captures d’écran de la messagerie, toutes deux avec un fond d’écran, en thème sombre et en thème lumineux. Le papier peint en arrière-plan est d’ailleurs identique dans les deux versions, mais avec une teinte bien plus sombre pour le thème foncé.

On ignore cependant combien de fonds d’écran seront à terme proposés par Google Messages lorsque la fonctionnalité sera déployée à l’ensemble des utilisateurs. Comme le suggère 9to5Google, on imagine que Google pourra mettre à profit son IA générative pour créer des fonds d’écran unique, comme la firme le propose déjà sur ses smartphones Pixel. Il devrait logiquement être également possible pour les utilisateurs de désactiver le fond d’écran afin de conserver le fond complètement blanc ou noir en fonction de leurs préférences.

Une fonctionnalité limitée aux seules conversations RCS

Avec cette fonctionnalité pour personnaliser les conversations, Google Messages chercherait à s’inscrire pleinement comme une application de messagerie complète, au-delà des simples SMS. Rappelons que WhatsApp propose, de son côté, une fonction de fond d’écran par conversation depuis bien longtemps. La messagerie du groupe Meta permet en effet de garder un fond d’écran gris, mais également une image proposée par WhatsApp ou même une photo capturée depuis son smartphone.

Pour l’heure, on ignore encore quand seront disponibles les fonds d’écran personnalisés sur WhatsApp. La fonctionnalité devrait cependant être réservée aux discussions en RCS et ne devrait pas s’appliquer aux échanges passant par le protocole SMS ou MMS.