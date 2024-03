Vous allez adorer utiliser la nouvelle application Google Contacts

L'application Google Contacts sur Android se met à jour. Elle ajoute quelques fonctionnalités bien pratiques, comme le tri, l'étiquetage et le filtrage de ses contacts téléphoniques.

Les petits dĂ©tails font les grandes applications. Si vous avez un smartphone Android, il y a de fortes chances pour que vous utilisiez Google Contacts. Il s’agit de l’application de gestion des contacts qui se trouve pas dĂ©faut sur les smartphones Android. Google la met Ă jour avec l’arrivĂ©e de la version 4.27.26 et quelques nouvelles fonctionnalitĂ©s. La mise Ă jour est dĂ©jĂ dĂ©ployĂ©e : chez Frandroid, nous avons pu l’obtenir sur l’un de nos smartphones.

Pour aller plus loin

Google lance une fonction trÚs pratique en cas de retard ou pour rentrer en toute sécurité

Filtrez vos contacts pour retrouver votre maman encore plus rapidement

Fini le tiroir principal (comme dans d’autres applications Google). Celui-ci laisse la place Ă trois boutons principaux en bas de l’Ă©cran. Le premier permet d’accĂ©der Ă ses contacts, l’autre d’afficher une sĂ©lection des contacts et le troisiĂšme de corriger et gĂ©rer ses contacts. Le premier onglet affiche en fait la liste de tous les contacts enregistrĂ©s. Juste en dessous de la barre de recherche, un nouveau menu dĂ©roulant a trouvĂ© sa place : il permet de trier les contacts en fonction d’oĂč ils viennent : stockĂ©s sur le tĂ©lĂ©phone, sur votre compte Google, etc.

Source : Frandroid Source : Frandroid

De quoi retrouver ses contacts professionnels par exemple, en Ă©vitant tous les numĂ©ros de sa famille et de ses amis. Il est mĂȘme possible de crĂ©er des vues personnalisĂ©es en fonction des comptes, applications et libellĂ©s. Juste Ă cĂŽtĂ© des vues, on peut sĂ©lectionner des Ă©tiquettes ou sĂ©parer les contacts tĂ©lĂ©phoniques des contacts par mail. En rĂ©alitĂ©, tout cela n’est pas nouveau, mais simplement rĂ©organisĂ© pour donner plus de visibilitĂ© Ă ces paramĂštres.

Des sonneries uniques pour chacun de vos contacts

La « sĂ©lection » peut ĂȘtre pratique pour voir les anniversaires du jour, ajouter des contacts suggĂ©rĂ©s, des contacts Ă ses favoris et de voir les contacts rĂ©cemment consultĂ©s ou ajoutĂ©s. L’onglet « corriger et gĂ©rer » permet de fusionner des contacts en doublon issus de plusieurs listes, d’ajouter des rappels, de restaurer certains contacts, d’en exporter, etc.

Source : Frandroid Source : Frandroid

On peut Ă©galement ajouter des contacts Ă sa maison (cela peut ĂȘtre utile avec Google Home), Ă son « groupe familial » ou encore personnaliser les sonneries en fonction des contacts. Vous pourrez mettre le morceau prĂ©fĂ©rĂ© de votre meilleur ami, pour savoir quand l’appel vient de lui.

Le saviez-vous ? Google News vous permet de choisir vos médias. Ne passez pas à cÎté de Frandroid et Numerama.