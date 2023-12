Google lance une fonction très pratique en cas de retard ou pour rentrer en toute sécurité

Google a déployé une nouvelle fonction pour Google Contacts. Il est désormais possible de partager sa localisation en temps réel à ses proches.

Que vous soyez en retard à un rendez-vous ou que vous souhaitiez rassurer un proche au moment de rentrer chez vous, le partage de localisation peut être une fonctionnalité bien pratique. D’ailleurs, on retrouve désormais cette fonction chez nombre d’applications, qu’il s’agisse de Facebook Messenger, de WhatsApp ou même de Google Maps. Du côté de Google, la firme a d’ailleurs décidé d’aller un peu plus loin en intégrant cette fonction directement au sein de son application de carnet d’adresses, Google Contacts.

Comme le rapporte le site Android Central, la dernière version de l’application permet en effet désormais de partager directement votre localisation à un de vos contacts grâce à un bouton dédié : « partage de localisation ». Il se situe au même niveau que les trois boutons classiques pour passer un appel, envoyer un message ou passer un appel vidéo.

Un partage de localisation limité à une heure

Par ailleurs, au sein même de la fiche de contacts, vous pourrez retrouver la localisation de votre contact en temps réel s’il ou elle a choisi de vous la partager. Bien évidemment, pour des raisons de confidentialité et de respect de la vie privée, il n’est possible d’accéder à la localisation d’un contact que s’il a choisi de vous la partager et cela ne se fait pas, par défaut, à tout moment. Par ailleurs, comme c’est déjà le cas sur la plupart des applications qui proposent une fonctionnalité identique, le partage de localisation ne peut durer que 60 minutes au maximum. Une bonne manière d’éviter des soucis de confidentialité si la personne oublie de mettre fin au partage, mais aussi pour préserver la batterie du smartphone.

Concrètement, au moment de partager votre géolocalisation, la personne à qui vous l’envoyez aura accès directement à une petite carte Google Maps affichée dans votre fiche de contact. Il lui sera alors possible de suivre votre géolocalisation en temps réel. Une fonction qui diffère de celle de Google Messages, comme l’indique Android Central, qui se contente d’afficher votre localisation à un instant T.

Cette fonctionnalité pourrait trouver de nombreux usages à l’avenir, qu’il s’agisse de rentrer de soirée en toute sécurité, de partager votre localisation à sa compagne ou son compagnon avant d’aller faire un footing, pour se retrouver dans un lieu bondé ou pour prévenir des proches que, promis, on n’est pas si loin que ça du lieu de rendez-vous.

