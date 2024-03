YouTube Premium veut vous emmener directement sur les passages de vidéos qui vous plairont

YouTube aurait commencé à tester chez certains abonnés Premium une fonctionnalité alimentée à l'IA permettant de mettre en exergue le passage d'une vidéo le plus susceptible de plaire à l'utilisateur. D'un seul clic, il est alors possible de visionner ce morceau choisi.

YouTube Premium est sur le point de gagner une nouvelle fonctionnalité intéressante, exploitant l’intelligence artificielle pour isoler dans une vidéo le moment le plus susceptible de plaire à l’utilisateur.

C’est ce que l’on apprend de l’équipe technique YouTube Creator, qui explique que la plateforme a commencé à tester cette fonction chez certains abonnés Premium aux États-Unis. L’idée ? Permettre aux utilisateurs concernés d’accéder d’un seul clic au moment qui leur plaira le plus dans le contenu dont ils ont lancé la lecture. Pour ce faire, l’IA de YouTube synthétise une quantité (vraisemblablement importante) de données relatives au comportement de visionnage, et potentiellement aussi une dose de données personnelles, afin d’identifier le passage le plus corrélé aux goûts de l’utilisateur.

Une IA pour ne plus jamais s’ennuyer sur YouTube ?

Dans le détail, on apprend que cette fonctionnalité en test fait apparaître un bouton permettant d’avancer jusqu’à ce meilleur moment lorsqu’on clique deux fois de suite sur la vidéo en cours de lecture (comme pour activer l’avance rapide). À ce stade, cette option n’est toutefois proposée que sur certaines vidéos, toutes n’étant pas éligibles pour le moment, rapporte Android Authority.

En l’occurrence, rien ne nous dit que cette fonctionnalité sera bien déployée à grande échelle auprès des utilisateurs YouTube Premium. La stratégie de Google est toutefois de pousser en avant autant que possible l’offre par abonnement de sa plateforme, en y ajoutant toujours plus de fonctions exclusives. Il ne serait donc pas surprenant que cette nouveauté dopée à l’IA soit adoptée.

Notons par contre qu’il y a peu de chances que cette fonction soit déployée chez les utilisateurs ne disposant pas d’un abonnement YouTube Premium. Et pour cause, il serait étrange que YouTube offre aux utilisateurs non payants un moyen potentiel d’éviter certaines coupures publicitaires. D’autant que la publicité sur la version gratuite de YouTube est de plus en plus présente… pour pousser justement les utilisateurs à passer sur un abonnement YouTube Premium.