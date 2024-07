Cette application Google devient l’une des plus téléchargées du Play Store

Le succès de Google Photos s'accélère. Quatre ans seulement après avoir passé la barre des 5 milliards de téléchargements sur Google Play, l'application double cette quantité.

Le succès de Google Photos, majoritairement dû au gigantesque parc de smartphones Android dans le monde, se fait de plus en plus éclatant. La plateforme de Google vient en effet de dépasser la barre symbolique des 10 milliards de téléchargements sur le Google Play, et ce quatre ans seulement après avoir atteint 5 milliards de téléchargements. Un nombre effectivement doublé depuis 2020, souligne 9to5Google.

Lancé en 2015, l’application est donc devenue, en moins d’une décennie, l’un des services basées sur le Cloud les plus importants chez Google. Central dans l’expérience Android pour tout ceux qui y ont goûté, le service est petit à petit devenu un hub particulièrement pertinent pour le stockage, la consultation, la modification, mais aussi et plus globalement la mise en valeur, de photos et vidéos personnelles.

Google Photos entre au club des applications Google les plus populaires

Aujourd’hui, Google Photos entre au club relativement fermé des applications Google ayant atteint la barre des 10 milliards de téléchargements.

Parmi les autres « membres » de ce club plutôt sélect on trouve notamment Google Chrome, mais aussi Google Drive (qui a passé les 10 milliards de téléchargements début 2024), Gmail, Google Maps, YouTube, l’application Google en elle-même, ainsi que plusieurs services centraux dans l’expérience Android, comme les Google Play Services, la Synthèse vocale Google, ou encore les Outils d’accessibilité Android.

Une application préinstallée, mais bien souvent cachée

On parle ici de son taux de téléchargement, mais pas du taux d’utilisation de Google Photos. Les constructeurs tiers mettent avantageusement en avant leurs propres applications photo au premier démarrage de leurs appareils, reléguant Google Photos dans un dossier aux côtés des autres applications Google.

Cela pourrait lui porter préjudice, mais à en croire les chiffres d’utilisation de l’app de Google, il n’en est rien. Lancé en 2015, le service était utilisé par 200 millions de personne au bout d’un an, 500 million au bout de deux ans et 1 milliard en 2019, le chiffre le plus récent à ce jour.

Et c’est compréhensible puisque cette application est truffée de fonctionnalités utiles et gratuites comme l’édition, l’application de filtres, les commandes de copies physiques de vos photos ou encore les récentes fonctions d’édition de photo par l’IA Gemini.