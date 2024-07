Google Photos : un petit changement à connaître pour vos photos cachées

Google Photos déplace l'emplacement du dossier « Verrouillé ». Ainsi, il devient plus facile d'accéder aux photos que vous souhaitez cacher dans votre téléphone. Une mise à jour déployée pour tous les appareils Android et iOS.

L’application de galerie photos Google Photos (qui permet aussi d’enregistrer ses photos dans le cloud) voit un petit changement apparaître, qui va surtout intéresser les petits cachotiers que vous êtes peut-être. En effet, le dossier des photos « verrouillées » (auxquelles on ne peut accéder qu’en rentrant son code de déverrouillage ou en s’identifiant avec son visage ou son doigt) a été déplacé pour être plus accessible.

Le dossier « Verrouillé » de Google Photos déplacé

Jusqu’à maintenant, on pouvait accéder à ce dossier en se rendant dans l’onglet Bibliothèque, puis en cliquant sur « Utilitaires » en haut à droite de la grille de dossiers, puis en défilant jusqu’à la section « Organiser ». Tout un parcours à faire qui pouvait être fastidieux si répété.

Dorénavant, ce dossier apparaît dans la Bibliothèque, tout en haut aux côtés des dossiers « Favoris », « Archive » et « Corbeille ». Cela ressemble un peu plus à l’interface web de Google Photos, qui met aussi le dossier « Verrouillé » en évidence. Quant aux fonctions qui faisaient partie des utilitaires, elles ont été déplacées dans le bouton « + » en haut de l’application. On peut depuis ce dernier créer des albums et autres montages, mais aussi importer des photos dans Google Photos (via un contact ou d’autres emplacements). Des changements qui sont disponibles sur Android (version 6.89) et iOS, comme le précise 9to5Google.

Si Google a fait ce choix, c’est probablement une conséquence de l’existence même du dossier « Verrouillé ». Au départ, il était caché pour éviter que quelqu’un d’autre tombe dessus par inadvertence, même s’il ne pouvait pas y accéder. Désormais, ce genre de dossiers est connu de beaucoup, ce qui fait qu’il ne sert plus à rien de le cacher. Quitte à ce que tout le monde le connaisse, autant le montrer le plus simplement, pour que ceux qui les utilisent puissent y accéder facilement.

