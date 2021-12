Google Photos : vous allez pouvoir cacher des photos plus facilement

Vous voulez mettre vos photos à l’abri des curieux ? Ce sera bientôt faisable dans Google Photos. La possibilité de chiffrer et verrouiller à double tour certains fichiers va bientôt s’étendre à tous les utilisateurs d’appareils sous Android dans un premier temps.

Les Pixel ne vont plus être les seuls à en profiter. Les dossiers verrouillés sont en passe de devenir une réalité dans Google Photos pour tous les utilisateurs de smartphones Android.

Lancée en mai pour les seuls smartphones Google, la fonction de dossier sécurisé par mot de passe ou reconnaissance biométrique va être étendue. La firme de Mountain View l’avait promis en octobre dernier, « pour plus d’appareils Android et même ceux sous iOS d’ici la fin de l’année ». Pour les premiers, cela semble en bonne voie, a repéré le site Android Police. Les seconds devront vraisemblablement encore patienter.

Des fichiers qui ne sont plus dans le cloud

Les premiers utilisateurs sous Android ont commencé à recevoir une notification de Google Photos les informant de cette possibilité nouvelle.

Alors que beaucoup d’utilisateurs rêvaient de pouvoir chiffrer leurs albums photos dans le cloud, c’est finalement une solution en local dans le téléphone qui est déployée. Au contraire, les photos et vidéos ainsi protégées seront rapatriées sur le smartphone et supprimées de votre stockage cloud.

Aucune sauvegarde ne sera alors possible de ces dossiers sécurisés et vous ne pourrez plus les consulter depuis n’importe quel autre appareil. Google ne veut visiblement pas s’encombrer de fichiers protégés sur ses serveurs.

Comment activer le chiffrement des dossiers dans Google Photos ?

Allez dans Google Photos

Cliquez sur l’onglet Bibliothèque, puis Suggestions Utiles.

Là, vous trouverez l’explication sur l’installation de l’option

