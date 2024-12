YouTube part en guerre contre les miniatures et titres trompeurs

YouTube vient d’annoncer un renforcement significatif de sa politique contre le « clickbait abusif ». Cette initiative vise particulièrement les vidéos concernant l’actualité et les événements d’importance, où la désinformation peut avoir des conséquences particulièrement néfastes.

La plateforme définit le clickbait abusif comme « des vidéos dont le titre ou la miniature promet aux spectateurs un contenu que la vidéo ne délivre pas ». Par exemple, une vidéo titrant « Le président a démissionné ! » sans jamais aborder le sujet de la démission présidentielle, ou encore une miniature annonçant « Actualités politiques majeures » sans contenu politique réel.

« Ces pratiques laissent les spectateurs frustrés ou induits en erreur, particulièrement lorsqu’ils recherchent des informations fiables sur des sujets importants », explique YouTube dans son communiqué. Une situation particulièrement problématique dans le contexte de l’information d’actualité.

Pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, YouTube adopte une approche progressive. Dans un premier temps, les vidéos contrevenant à ces règles seront supprimées sans que leurs créateurs ne reçoivent d’avertissement, laissant ainsi le temps à la communauté de s’adapter. La plateforme se concentrera ensuite sur les nouvelles publications pour limiter leur propagation.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large de lutte contre la désinformation. YouTube a déjà supprimé par le passé des millions de vidéos contenant des informations erronées sur la pandémie de coronavirus et les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020. La plateforme a également développé plusieurs outils, comme la fonction « Corrections » permettant aux créateurs de signaler des inexactitudes dans leur contenu, ou encore un système de notes collaboratives offrant plus de contexte aux vidéos.

Pour l’instant, ces nouvelles mesures ne seront testées qu’en Inde. YouTube n’a pas encore communiqué sur le calendrier d’extension à d’autres pays. La plateforme n’a pas non plus précisé les critères exacts qui seront utilisés pour identifier les contenus problématiques, ni les thématiques qui seront particulièrement surveillées. En attendant, YouTube procède également à d’autres changement sur sa plateforme, comme l’ajout du doublage automatique des vidéos en anglais