YouTube cessera de fonctionner sur ces 19 modèles Xiaomi

YouTube a mis à jour les règles imposées aux fabricants de smartphones pour l’utilisation de son application mobile. Ces changements vont conduire à une fin de service imminente sur 19 (vieux) appareils Xiaomi… que la marque n’a visiblement pas l’intention de mettre à jour.

Le Redmi Note 5A fait partie des modèles concernés // Source : Archives Frandroid

Vous utilisez un « vieil » appareil Xiaomi ? Préparez-vous à ne plus pouvoir y lancer l’application YouTube. On apprend cette semaine que la plateforme (dont les pratiques publicitaires sont d’ailleurs de plus en plus imbuvables) a mis en place de nouvelles règles que les constructeurs de smartphones doivent appliquer pour permettre à leurs appareils d’installer et d’utiliser YouTube. Ces nouvelles dispositions vont avoir une conséquence très concrète pour 19 appareils Xiaomi.

Sur ces modèles, l’application vidéo cessera de fonctionner d’un moment à l’autre, rapportent nos confrères d’Hipertextual. Le site espagnol souligne, à juste titre, que les utilisateurs n’ont qu’une marge de manœuvre réduite… et que Xiaomi, à moins d’un improbable revirement de situation, ne mettra pas à jour ces appareils (certes anciens) pour les mettre en conformité.

Obsolescence, j’écris ton nom…

La raison de ce changement de règles est liée, en l’occurrence, au déploiement sur YouTube de nouveautés en lien avec l’IA. L’apparition d’options légèrement plus sophistiquées est aussi invoquée, et la combinaison de ces deux facteurs pousse désormais YouTube à rendre inopérante son application mobile, notamment sur les appareils dotés d’Android 7.0 (ou antérieur).

Selon toute logique d’autres appareils que les modèles Xiaomi, que nous allons lister, seront donc concernés. Cependant, Xiaomi semble être l’un des fabricants les plus touchés par cette mesure… ne serait-ce que par la quantité de smartphones qu’il a commercialisé ces dernières années.

Logo YouTube // Source : Frandroid

YouTube n’a, pour l’instant, pas donné beaucoup plus de détails sur les modalités de cette forme d’obsolescence. On ignore comment la firme compte bloquer l’accès à son application sur les modèles impactés, et quand ces changements entreront, de facto, en vigueur.

Voici quoi qu’il en soit la liste des 19 smartphones Xiaomi concernés par la fin de service de l’application YouTube sur Android 7 :

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A

Redmi Y1

Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime

Redmi Y1

Redmi 5

Redmi 5A

Pour continuer d’utiliser YouTube sur ces modèles à l’avenir, il faudrait par exemple que Xiaomi décide de leur offrir une mise à jour vers Android 8.0 Oreo… ce qui a très peu de chance d’aboutir.

Les utilisateurs touchés devront donc faire une croix sur l’application YouTube, ou prendre les choses en mains en sortant des canaux officiels. L’installation d’une ROM Custom, comme OxygenOS par exemple, peut ainsi être une solution — au moins pour certains modèles.

Pour les autres, il faudra faire sans YouTube, ou passer par l’interface Web du service, qui restera bien sûr toujours accessible.