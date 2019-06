La version 10 de l’OS Tesla permettra de regarder des contenus vidéos en streaming assis dans votre Tesla. C’est Elon Musk qui l’indique dans une nouvelle session Q&A.

L’entreprise Tesla est bien évidemment connue pour ses voitures électriques ayant la capacité d’offrir une conduite autonome. Cette dernière évolue pas à pas, au même rythme que les législations mondiales pour ce type de produits novateurs.

La Tesla Model 3 fraîchement sortie et le Model Y annoncé, le constructeur a fort à faire côté matériel. Côté logiciel, il faut également proposer des nouveautés. La version 10 arrive, et Elon Musk a confirmé une fonctionnalité majeure.

YouTube dans votre Tesla très bientôt

Présent à l’E3 2019 pour une session questions/réponses, l’homme d’affaires a réaffirmé que la version 10 de l’OS, attendue pour la fin de l’année, supporterait la lectrice de vidéo en streaming comme nous l’indique Android Pit. YouTube et Netflix avaient déjà été précédemment confirmés sur son compte Twitter, mais la compatibilité sera de toute évidence bien plus globale.

Pas de panique pour la sécurité des conducteurs : la lecture de vidéo ne sera disponible que lorsque la voiture est garée. La fonctionnalité est imaginée afin d’aider les utilisateurs à patienter pendant la recharge de leur voiture.

Un pas de plus vers le futur (ou turfu)

Évidemment, le but final de l’entreprise est que les Tesla soient intégralement autonomes, et que ne se trouvent plus sur les routes que des voitures conduites par une intelligence artificielle. En intégrant cette possibilité dès maintenant, l’entreprise se tient prête à accueillir ce futur avec toutes les fonctionnalités qu’un utilisateur pourrait attendre d’un véhicule de la sorte, jeux vidéo compris.

Il ne s’agirait plus pour eux que de retirer les limitations incombant à notre temps, qui font que nous devons naturellement regarder la route et non la dernière vidéo de nos vidéastes favoris.